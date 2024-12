Britský herec s ghanskými kořeny Paapa Essiedu je zvažován do role profesora Severuse Snapea v připravovaném seriálu o Harrym Potterovi. Serveru Variety to řeklo několik zdrojů obeznámených se situací. Návrat do Bradavic v současné době chystá HBO. Na seriálu se teprve začíná pracovat, ale je jasné, že uvedení série by mělo proběhnout prostřednictvím streamovací služby Max.