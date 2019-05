Huawei by neměl být dopředu vyřazen z tendrů, míní ministr Havlíček | E15.cz

Žádný zájemce, tudíž ani čínská technologická firma Huawei, by neměl být dopředu vyřazen z tendrů na nejrůznější zakázky v Česku, včetně výběrových řízení souvisejících s mobilními sítěmi takzvané páté generace (5G). Řekl to nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Prezident Miloš Zeman minulý týden při návštěvě Číny podpořil firmu Huawei v kauze, ve které ji některé západní státy obviňují z možné špionáže. Zeman zároveň vyjádřil naději, že se společnost bude v ČR podílet na digitalizaci.

"Je to úplně stejné jako s tendrem na případný nový tuzemský jaderný blok nebo s čímkoliv jiným. Nikdo není dopředu vyřazen, bylo by to strategicky i obchodně chybné" uvedl Havlíček. Záležitost Huawei se navíc musí řešit na evropské úrovni, podotkl.

"Podle mého názoru je to přesně ta situace, kdy by se v rámci Evropy postupovat jednotně, Huawei je globální hráč a evropské země by měly postupovat v souladu " řekl.

USA přehodnotí sdílení informací se státy, které budou využívat technologie Huawei

"Pro nás je to v tuto chvíli o tom, že jednáme se všemi, kteří nám poskytnou určitou nabídku. Poté, co tu nabídku budeme vyhodnocovat, přihlédneme k našim národním požadavkům a logicky se budeme dívat, jak se k těmto velkým hráčům staví Evropská komise," dodal. Postoj Evropy se podle něj v otázce postupně sjednocuje.

Část frekvencí v 5G sítích má být podle dřívějších informací vyhrazena novému, čtvrtému mobilnímu operátorovi na českém trhu. "Jednáme s celou řadou potenciálních partnerů, jedná se ve Spojených státech, jednalo se v Jižní Koreji minulý týden, jednáme i s národními potenciálními investory," uvedl Havlíček. Potvrdil, že na tendr se předběžně informovaly i některé tuzemské společnosti, mj. i společnost Nordic Telecom.

Aukce pro rychlé mobilní sítě 5G by se měla uskutečnit v druhé polovině letošního roku. Vláda na začátku dubna schválila návrh podmínek aukce. Chystaná aukce v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by mohla vynést kolem osmi miliard korun, podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013.

Zájem o dění na mobilním trhu zvýšil výrok Havlíčkovy předchůdkyně v čele resortu Marty Novákové (za ANO), podle níž si za vysokou cenu mobilních dat mohou sami Češi. Podle ní spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí.

Technologie Huawei využívají všichni tři tuzemští mobilní operátoři. Firma je ale úspěšná i u státních institucí nebo firem. Podle serveru Lupa.cz získala například milionové zakázky pro ministerstvo kultury, vnitro či Českou televizi, kterým dodává síťové prvky i technologie pro ukládání dat.