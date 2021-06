Jak poznat solidní bezpečnostní agenturu? | E15.cz

Na českém trhu bezpečnostních služeb operuje nespočet bezpečnostních agentur rozdílné kvality. Vybrat si mezi nimi tu nejlepší není vůbec snadné, zejména pokud sami nevíte, na jaké parametry se soustředit. V našem článku vám poradíme, podle čeho poznáte spolehlivou bezpečnostní agenturu a na co se zaměřit.

Výběr vhodné bezpečnostní agentury nepodceňujte

Na trhu komerční bezpečnosti působí dnes přes 6000 subjektů, ale skutečný pocit jistoty a bezpečí vám poskytne pouze hrtska z nich. Kvalitní bezpečnostní agentura musí být schopná navrhnout řešení na míru, které pokrývá i ta rizika, která si klient ani neuvědomí. Navíc zabezpečení, nebo ostraha objektu svépomocí bývá náročnější a může být ve výsledku pro klienta i finančně nákladnější, protože nedisponuje zkušenostmi jako bezpečnostní agentura. Nejhorší ale je, když nedostatky zabezpečení objektu svépomocí vyjdou najevo až když je „oheň na střeše“.

Při výběru se zaměřte zejména na komplexní nabídku služeb, kvalifikaci personálu, inovace a moderní technologické vybavení. Vámi zvolená bezpečnostní agentura by měla mít zkušenosti a silné know how. Velkou výhodou je také vlastní vývoj technologií, který jasně ukazuje, že se jedná o profesionály působící na trhu dlouhodobě.

Základem je nabídka komplexních služeb v kombinaci s moderními technologiemi

Solidní bezpečnostní agenturu poznáte zejména podle komplexní a široké nabídky bezpečnostních služeb, která je tvořena klientům na míru dle jejich požadavků a možností. Špičková agentura navíc dokáže připravit bezpečnostní řešení cílené na smysl pro detail, přesnou komunikaci a precizní kontrolu kvality.

Dokáže vám sestavit bezpečnostní plán přesně odpovídající danému objektu, rodinnému domu, bytu nebo například průmyslovému areálu.

V rámci komplexních služeb by měla být kombinována jak fyzická ostraha, tak i moderní technologie pro vzdálené střežení a dohled. Díky tomu vám agentura poskytne opravdu efektivní ochranu a rychlý zásah v případě narušení objektu.

Například bezpečnostní agentura Pro Security nabízí tyto služby: fyzickou ostrahu, PCO a vzdálený kamerový dohled, zabezpečení domu i firmy, mobilní zásahovou službu, bezpečnostní audity a poradenství, bodyguarding a detektivní služby.

Jaké jsou výhody nabídky komplexních služeb?

Velkou výhodou komplexního bezpečnostního řešení je finanční úspora, která je opravdu výrazná, a to obzvlášť na větších objektech a výrobních areálech firmy. Jeden dodavatel vám tak obvykle připraví balíček služeb, jehož součástí je fyzická ostraha firemních objektů i potřebná technologie.

Další předností komplexní a široké nabídky služeb je snazší zaškolení zaměstnanců ostrahy na instalované technologie. Veškeré technické problémy dodavatel navíc vyřeší velmi rychle a k jejich vyřešení nepotřebuje zatěžovat klienta.

Pokud má klient několik dodavatelů bezpečnostních služeb (například pro každý typ služby zvlášť), musí všechny tyto záležitosti složitě řešit sám a agentury si jej přehazují jako „horký brambor“. V takovém případě je třeba součinnost všech dodavatelů i klienta. Navíc, nefunguje-li něco tak, jak má, je nutné řešit otázku odpovědnosti.

Proto je vždy lepší zvolit si bezpečnostní agenturu, která je schopna zastřešit kompletní bezpečnostní řešení.

Vlastní vývoj technologií poukazuje na vysokou úroveň kvality

Rychlý technologický pokrok umožňuje zajistit bezpečnostní řešení pomocí automatizovaných prostředků a vyspělých systémů, které slouží k ochraně malých i velkých objektů i areálů. Jedná se například o inteligentní kamerové systémy s pokročilou analýzou obrazu i další softwary pro detekci nelegálního vstupu do objektu.

Příkladem je Pro Security, která vyvíjí vlastní mobilní kamerové věže. Tyto věže jsou konstruovány s ohledem na povětrnostní podmínky, stabilitu a zátěž na vrcholu ve výšce 6 metrů. Součástí vývoje je také konstrukce teleskopických sloupů, osvětlení, ozvučení a stovky hodin testování. Podmínkou při vývoji byla přesná detekce s co největším pokrytím, vysoká odolnost proti vandalům a sabotáži, ale také rychlost instalace, mobilita a další.

K analýze obrazu z kamerových věží Pro Security na svých serverech využívá umělou neuronovou inteligenci, kterou doplňují pohotoví operátoři dohledového centra.

Bohaté zkušenosti a pokrokové know-how

Má-li bezpečnostní agentura zavedené vlastní nebo ověřené know-how, je to důkaz bohatých zkušeností a propracovaných systémových nastavení. Zákazníci tak získávají jistotu opravdu profesionálního řešení. Ideální je know-how čerpané v zahraničí, protože zákony České republiky nejsou z hlediska bezpečnostních agentur příliš důsledné.

Fyzickou ostrahu objektů by měli provádět ti nejkvalifikovanější bezpečnostní pracovníci, ale podle zákona ČR musí každý strážný splňovat minimální profesní kvalifikaci "68-008-E strážný" na úrovni 2 dle EQF (Evropský kvalifikační rámec), který splňuje 99 % zaměstnaných na trhu komerční bezpečnosti ČR, jenom cca. 1 % má kvalifikaci vyšší.

Německé standardy jsou na rozdíl od toho striktnější. Kladou zvýšený důraz zejména na vysokou kvalifikaci ostrahy. Jak uvádí agentura PRO SECURITY, která je v odbornosti svých pracovníků ostrahy na úrovni Německa: „Při porovnání nároků na odbornost pracovníků ostrahy objektů v ČR a v Německu jsme si uvědomili, že zákonem ČR vyžadovaná minimální kvalifikace „strážný“, kterou splní každý za jedno odpoledne, není pro kvalitní službu dostačující."

Právě výše zmíněná agentura začala jako první v ČR školit veškeré své pracovníky na profesní kvalifikaci úrovně 4 „bezpečnostní referent“, která jim poskytuje mnohem hlubší znalosti a přesah.

Tato agentura začala v roce 2015 realizovat dlouhodobé zakázky v oblasti komerční bezpečnosti po celém Německu a naučila se tak to nejlepší od 20 TOP německých bezpečnostních agentur. V České republice střeží více než 1 000 objektů, vozidel a osob. Provozuje moderní PCO – Pult centrální ochrany, prostřednictvím kterého na dálku 24/7 monitoruje a vyhodnocuje poplachové signály.

Díky tomu vytvoří návrh zabezpečení domu zdarma na míru tak, aby byla eliminována všechna případná rizika a ochránila tak vaši firmu, rodinu i majetek.