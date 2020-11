Jan Rataj (UPgates): Není nic lepšího, než dát uživateli šanci udělat si svůj jedinečný e-shop | E15.cz

Před více než 11 lety začala vznikat firma, která se původně věnovala tvorbě e-shopů na zakázku. Postupem času se tým posunul směrem ke krabicovému e-shop řešení, protože chápal, že se jedná o budoucnost a celkově je tento koncept výhodný jak pro zákazníky, tak pro vývojáře. To dnes nabízí formou pronájmu začínajícím i zkušeným online podnikatelům.

Jako hlavní téma probereme nejen grafiku e-shopu a individuální přístup k nastavení designu na e-shopech UPgates, ale také aktuální trendy, plány Ratajovy firmy a budoucnost e-commerce. Podívejte se, co rozhoduje a bude rozhodovat o úspěchu na online trhu.

Jak vaše e-shop řešení pomáhá podnikatelům k úspěšnému vstupu do světa e-commerce?

Pronajímané krabicové e-shopy obecně umožňují začít prodávat online i během několika hodin. U nás si kdokoliv jednoduše vytvoří kompletní internetový obchod s originální a moderní grafikou. I přesto dáváme na přípravu a vyzkoušení 30 dní zdarma. Chápeme, že někdo může rozjíždět online podnikání třeba při zaměstnání, případně narychlo kvůli koronavirovým opatřením.

Nízké vstupní náklady a rychlost nastavení otevírá dveře do světa e-commerce každému. A nikoho nevážeme smluvně. Neřešíme ani žádné výpovědní lhůty a sankce. Taky to lidem usnadňujeme tím, že každý cenový balíček má všechny funkce. Ty navíc neustále rozšiřujeme.

Nikdo se nemusí hodiny probírat tabulkami funkcí a vybírat správný tarif. A už vůbec ne platit za změnu tarifu.

Díky čemu konkrétně podnikatel s e-shopem u vás nezapadne mezi desetitisíci dalších?

Jednoznačně díky designu. Většina pronajatých e-shopů má omezené šablony, na kterých změníte pár parametrů a nic víc. U nás máte k dispozici grafický konfigurátor – modul Designer. V tom je desetitisíce možných kombinací. Když člověk z oboru prochází e-shopy, hodně snadno na první pohled podle grafiky pozná, o jaké e-shopové řešení se jedná. U UPgates je to ale jinak. A nepotřebujete umět programovat ani znát cokoliv z kódování stránek v HTML nebo CSS. Na to jsem z pozice hlavního designéra a grafika systému upřímně pyšný.

A co všechno tedy může uživatel po grafické stránce nastavit?

V modulu Designer si nejdříve vybere přednastavenou grafiku a téma. Pak i rozložení e-shopu. Někomu se bude hodit levé menu, někomu horní, nebo i kombinaci obojího. Dál detailně nastaví strukturu a vzhled každého boxu. Od hlavičky až po patičku. Nastavení barev, loga a propagačních bannerů je u nás jen základem toho, co lze graficky konfigurovat. Pokud by chtěl uživatel cokoliv doladit na míru a individuálně, má možnost využít zase modul editoru kódu, kde získá přístup do zdrojového kódu HTML a CSS.

Jak moc může v editoru kódu ohýbat grafiku e-shopu?

Editor kódu povolujeme na vyžádání. Je třeba, aby uživatel uměl pracovat v HTML a CSS. Pokud tomu tak není, vždy mu doporučíme partnerskou agenturu, která se o vše postará. Implementovat si více méně může uživatel i vlastní grafiku.

Je možné také upravovat nebo přidávat javascripty. Použít a vložit lze také vlastní pole, v HTML kódu jdou upravovat struktury, měnit pozice prvků na stránce nebo je dle potřeby odstraňovat. Individuálně lze tedy ovlivnit jak přednastavené grafiky, tak motivy, které nabízí modul Designer.

Trend a budoucnost tedy vidíte v individuálním přístupu ke grafice a její konfiguraci přímo v administraci e-shopu?

Trend už dlouhodobě vidím právě v konfigurátoru designu. Když kouknete na zahraniční řešení, tak se to jen potvrzuje. Není nic lepšího, než dát uživateli tvůrčí svobodu a možnost udělat si svůj jedinečný e-shop. My jsme v tomhle šli ještě dál. Proto nabízíme editor kódu, o kterém jsme se před chvilkou bavili. Design má zásadní vliv na uživatelskou zkušenost a tím pádem také celkový výkon e-shopu.

Co když ale někdo není grafik / webdesigner, nebo na to prostě nemá vlohy?

Máte pravdu, že to je místy nebezpečné balancování na hraně toho, co vše v rámci konfigurátoru lidem povolit. Ne každý je totiž na grafiku a webdesign talent od přírody. Na to je třeba myslet, když se konfigurátor tvoří, rozšiřuje a udržuje. V zásadě je v něm vše nastaveno tak, aby z uživatelského hlediska nebylo možné grafiku pokazit. Jsou zde určité mantinely, za které designer neumožňuje zajít. Proto e-shoper nepotřebuje mít po ruce specialisty na design e-shopu a UX.

Na čem všem v UPgates krom vedení firmy pracujete?

Hlavní a prioritní náplň je pro mě právě zmiňovaný modul Designer. Připravuji inovace, nové prvky, přednastavené grafiky a témata. Také vedu veškerou údržbu, opravy případných nedostatků, které se občas objeví. Konfigurátor je s každou aktualizací systému více a více robustnější. Proto je v něm provázaných neustále více věcí. Všechny různé kombinace je potřeba ladit a testovat. Nejen pro desktop, ale i mobily a všechna další zařízeních.

Mou další hlavní náplní je vývoj uživatelského prostředí administrace e-shopu, navrhování nových modulů a funkcí. Ladění fungování systému z uživatelského hlediska.

Přibližně rok nazpět jsem zaznamenal rozhovor s vámi, kde jste predikoval čtyřnásobný růst. Povedlo se?

Tenkrát mi ten odhad přišel dost odvážný. Ale snažím se vždy mít vysoké cíle. Respektive v týmu UPgates to takto máme všichni. Stejně mám někde v koutku mysli i trochu skeptičtější já, které nečekalo, že se k tomu přiblížíme. Přitom podle našich, v této části roku již poměrně přesných predikcí, se to víceméně podaří. U testovacích e-shopů se meziroční nárůst dostane přibližně ke tři a půl násobku. Obdobně to bude i u nově získaných obchodů na placeném provozu.

Říkáte, že jste o tom nebyl úplně přesvědčený. Do jaké míry byste řekl, že tomu pomohla koronavirová krize?

Do jisté míry nám ta krize pomohla. Tak jako asi všem v našem oboru. Stojí za tím ale i marketingové a obchodní aktivity. Dosah, ať už organický nebo placený, se zvyšuje. Povědomí o naší značce začíná také růst. Navázali jsme spolupráce s novými systémy třetích stran a s agenturami. Koronavirus tohle všechno jen podpořil.

Na závěr se chci zeptat, jak to vidíte do příštího roku?

Můžu říct, že můj výhled je pozitivní. Věřím, že porosteme dál podobným tempem. Lidé budou čím dál tím více přicházet na chuť pronajímaným krabicovým e-shopům, které jim poskytnou požadovanou volnost a pokročilé byznysové funkce. UPgates dnes nabízí nejen výhody pronájmu e-shopu, ale kombinuje je s výhodami e-shopů na míru.