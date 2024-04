„Víte co? Konec téhle cesty je začátkem jiné cesty – nikam neodcházíme. Stále nás uvidíte, budeme ve vašich snech. Máme vás rádi,“ zaznělo na konci prosincového koncertu v rámci série End of the Road World Tour z úst zpěváka a kytaristy Paula Stanleyho. Kapela zahalená do světel a kouře tak představila své nástupce. Kapelu Kiss v její digitální podobě.

Jedna z podob nových avatarů kapely Kiss.|Kiss / kissonline.com

Právě s avatary skupiny Kiss chce do budoucna pracovat společnost Pophouse Entertainment, která se podílela například na vzniku londýnské virtuální show legend švédského popu ABBA Voyage. Multimediální projekt autorů hitů jako Dancing Queen nebo Mamma Mia podle agentury Bloomberg vydělává v Londýně více než jeden milion dolarů týdně. Spojení se skupinou ABBA bylo pro Pophouse logickým krokem – jedním ze zakladatelů společnosti je původní člen skupiny Björn Kristian Ulvaeus.

„S Kiss máme spoustu plánů,“ řekl generální ředitel společnosti Per Sundin hudebnímu týdeníku Billboard. Tím hlavním ale zůstává uvedení nového konceptu hudebního koncertu, který by chtěla firma představit v roce 2027 ve Spojených státech. O jaké město půjde, zatím odtajnit nechce, návštěvníci by ale měli mít možnost vstoupit během koncertu do zákulisí nebo cestovat časem do historie skupiny.

Podle agentury Bloomberg začal baskytarista a zpěvák Kiss Gene Simmons společně s dalšími členy kapely jednat o možnosti přenést svůj hudební odkaz do virtuálního světa se společností Pophouse před několika lety. Během posledního turné End of the Road World Tour, které se nakonec protáhlo na celých pět let a zahrnovalo přes 240 koncertů, kapela pracovala na vývoji svých avatarů ve studiích společnosti Walt Disney.

Mapování obličejů členů skupiny Kiss.|Kiss / kissonline.com

„To, co Pophouse udělá s našimi obrazy, hudbou a osobnostmi, se nepodobá ničemu, co kdy kdo viděl,“ komentoval Simmons budoucnost Kiss. Vstup nových technologií do hudebního průmyslu společně s rozvojem živého přenosu koncertů na sociálních sítích TikTok nebo Snapchat ale kromě jiného přináší také obavy, jak se do budoucna promění koncertování i samotná hudební produkce.

Zpráva o přesunu skupiny Kiss do virtuálního světa totiž přichází v době, kdy se otevřeným dopisem proti zneužívání umělé inteligence pro napodobování hlasů a zvuků vymezilo přes 200 světových hudebníků. Mezi signatáři se objevila například Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry nebo Stevie Wonder a REM.

„Někteří vývojáři zneužívají tyto nástroje, aby sabotovali uměleckou kreativitu,“ píší umělci v dopise. „Velké společnosti využívají bez svolení naše dílo k tomu, aby trénovaly umělou inteligenci. Tyto snahy cílí k tomu, aby do budoucna stejné společnosti mohly nahrazovat umění vytvořené lidmi velkým množstvím uměle generovaných zvuků a obrazů,“ obávají se.

Jednou ze signatářek otevřeného dopisu Artist Rights Alliance je zpěvačka Billie Eilish.|profimedia.cz

„Nemyslím si, že by umělá inteligence bez zásahu autora – lidské bytosti – dokázala generovat úspěšný hudební obsah. Na umění a za oblíbenými zpěváky a kapelou si chodíme pro emoce,“ říká pro e15 předseda představenstva Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (OSA) Roman Strejček. „Není ale správné, aby někdo bez vědomí hudebníka vzal jeho celoživotní dílo a trénoval na něm konkurenční nástroj. Obava umělců je pochopitelná,“ dodává.

V loňském roce strach dalších tvůrců, tentokrát těch filmových a televizních, vyústil v několik stávek odborů zábavního průmyslu a v jednání o jejich ochranu prostřednictvím smluv s velkými studii. V souvislosti s využíváním hudebních děl pro trénování umělé inteligence se ve Spojených státech také začínají objevovat žaloby. Část z nich míří proti společnosti OpenAI, která minulý týden odložila vydání programu, který dokáže napodobovat lidské hlasy. Obává se totiž jeho nezodpovědného používání.

Na nejistou právní situaci kolem využívání uměleckých děl umělou inteligencí jako první z USA reagoval letos v březnu stát Tennessee, který přijal legislativu označovanou jako Elvisův zákon. Ten má vstoupit v platnost na začátku letošního července a zakazuje replikovat hlas umělců pro komerční účely bez jejich souhlasu.