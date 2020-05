Petr Kasa z Pilulky: Jsme sto procent nad plánem | E15.cz

Lékárna a internetový obchod. Dvě služby, které se při koronavirové krizi zdají být jedním z vítězů. A to i přesto, že na začátku nebyl eshop s léky Pilulka schopný pokrýt poptávku, protože objednávky vyskočily několikanásobně a z expedice se stalo užší hrdlo firmy. „Situace se pomalu vrací do normálu. Určitě ale utržíme přes tři miliardy a firmu máme v černých číslech,“ říká Petr Kasa, který je s bratrem Martinem většinovým vlastníkem a zakladatelem Pilulky.

Pandemie koronaviru výrazně změnila spotřebitelské chování i nákupní zvyklosti. Jaký typ zboží se u vás dostal do popředí zájmu?

Před pandemií jsme nejvíce prodávali zboží běžně spotřeby jako jsou potravinové doplňky nebo například vitamíny. Od začátku března to jsou jednoznačně dezinfekční gely, antibakteriální mýdla, roušky nebo ochranné pomůcky. Zatím se tento trend drží, ale rozhodně si nemyslíme, že přetrvá. Situace se pomalu vrací do normálu.

Dokázali jste vstřebat veškerou poptávku, nebo se objevily potíže?

Reagovali jsme okamžitě a zvýšili naše prodejní kapacity na maximum. I tak jsme ale samozřejmě nebyli schopni takový nárůst poptávky pokrýt. Objednávky ze dne na den vzrostly i několikanásobně, na což firma nebyla připravena. Například Vánoce plánujeme každoročně několik měsíců, mediální nástup koronaviru přišel během několika dnů a bez varování.

Čeho se na skladech nedostávalo?

Kromě roušek, pro které na začátku neexistoval ani trh, to byly léky s paracetamolem. Lidé ho začali nakupovat do zásoby. Nemyslím si, že by vzrostla okamžitá spotřeba, ale lidé se báli výpadků a reagovali zvýšenou poptávkou. Donutilo nás to omezit možný nákup těchto léků jen na několik balení. Nyní už ale nedostatky zboží neevidujeme.

Vrátila se tedy u vás situace do normálu i obecně, nebo ještě stále přemýšlíte, jak ještě víc využít, že se zákazníci čím dál více přesouvají na internet?

Pilulka je stále ještě relativně mladá firma, která je zaměřená především na růst, takže z tohoto hlediska jsme byli a nadále jsme dobře připraveni. Zatímco někteří už propouští, my jsme naopak nabírali řidiče a skladníky. Potřebovali jsme co nejvíc posílit expedici. V jednu chvíli se totiž právě z expedice stalo užší hrdlo, které zpomalovalo dodávky. Ale takový stav trval jen asi dva týdny. Částečně jsme to vyřešili posílením týmu a také se uklidnila situace.