Americká popová zpěvačka Katy Perry a snoubenka amerického miliardáře Jeffa Bezose Lauren Sánchezová dnes s dalšími členkami ryze ženské posádky vzlétly do vesmíru v rámci mise společnosti Blue Origin. Let suborbitální rakety New Shepard Bezosovy společnosti Blue Origin za Kármánovu hranici, která tvoří pomyslný předěl mezi pozemskou atmosférou a kosmem, i s návratem pomocí padáku trval deset minut a 22 sekund.

Posádku tvořilo celkem šest žen - vedle Katy Perry a Sánchezové, která je pilotkou vrtulníků a bývalou televizní novinářku, byly na palubě televizní novinářka Gayle Kingová, filmová producentka Kerianne Flynnová, bývalá kosmická inženýrka amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Aisha Boweová a také Amanda Nguyenová, což je vědkyně, která studovala planety kolem hvězd a nyní se věnuje pomoci obětem sexuálního násilí.

Agentura AP let označila za nejnovější vlnu „vesmírného turismu“, v rámci něhož čím dál více bohatých lidí nebo těch, co měli štěstí či mají konexe, může získat zkušenost v oblasti nulové gravitace. To je tradičně doménou profesionálních astronautů. Agentura DPA poznamenala, že mnozí vědci vesmírnou turistiku již delší dobu kritizují, zejména v souvislosti s otázkami ochranu klimatu.

Raketa New Shepard vzlétla ze západního Texasu do výšky zhruba 105 kilometrů nad Zemi. Let byl plně automatizovaný a návratová kabina s pomocí padáků přistála po 10 minutách a 22 sekundách zpět na Zemi.

Společnost Blue Origin podle AP odmítla sdělit, kolik let stál a kdo co hradil. Sánchezová a Bezos budou mít za dva měsíce svatbu v Benátkách.

Šlo o první americký vesmírný let s ryze ženskou posádkou a celkově o 11. posádkovou misi Blue Origin. Zároveň to byla první výhradně ženská mise od roku 1963, kdy do vesmíru letěla sovětská kosmonautka Valentina Těreškovová. Sám Bezos byl členem posádky prvního turistického letu společnosti v roce 2021 a nynější posádku doprovodil až ke startovací ploše a také otevřel dveře kabiny po přistání.

I po posledním startu představují ženy sotva 15 procent z více než 700 lidí, kteří se vydali do vesmíru, poznamenala agentura AP. Sánchezová uvedla, že si záměrně vybrala do posádky ženy a že cílem každé z nich je inspirovat mladé i starší lidi, aby snili velké sny. „Jsem na tuto posádku tak hrdá, nelze to slovy vyjádřit,“ uvedla Sánchezová po přistání. „Podívala jsem se z okna a viděly jsme Měsíc... Země vypadala tak tiše,“ poznamenala.

Perry a Kingová po přistání políbily zemi. „Ach můj bože, to bylo skvělé,“ uvedla Kingová, která o sobě říká, že je nervózní z létání. Televizní novinářka také po přistání prozradila, že Perry během letu zazpívala kus písně What a Wonderful World. Sama zpěvačka po vesmírném výletu uvedla, že jej moc doporučuje zájemcům, a na dotaz, zda o své zkušenosti složí píseň, odpověděla, že „na 100 procent“.