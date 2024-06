Do uší mi hraje Ed Sheeran. Zatímco jeho rytmické údery do strun kytary slyším z levé strany nad sebou, po chvíli mě zvuk donutí pohlédnout vpravo dolů, právě odtud se přidá pulzující tleskání. Ed začne zpívat a já ho hledám v místnosti, ale ne, není tu. Je tady se mnou jen malá skupinka novinářů a influencerů, kteří mají to štěstí, že si můžou vyzkoušet Sonos Ace ještě před tím, než se svět dozví, že specialista na multiroom audio uvádí na trh svoje první sluchátka.