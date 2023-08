Největší pornoserver světa, sídlící u Václaváku, bude tvrdě regulovaný | e15.cz

Nově budou muset technologičtí giganti z velké části změnit své fungování. Uživatelům například budou muset umožnit konzumaci obsahu v chronologickém pořadí, výzkumníci dostanou zase možnost více zkoumat jejich vnitřní fungování, což dosud téměř nebylo možné, a samotné platformy budou muset mnohem více důsledně dohlížet na poctivé odstraňování nelegálního obsahu.

Nejde ovšem jen o známé americké platformy s miliardami uživatelů, do hledáčku Evropské komise (EK) se dostaly také stránky, jejichž hlavním obsahem jsou pornografické snímky. Největší z nich, server Xvideos, sídlí v Praze nedaleko Václavského náměstí.

Provozovatelé webové stránky, která registruje podle analytického serveru Similar Web zhruba 2,5 miliardy zobrazení za měsíc, se dlouho tvářili, že se jich nová regulace netýká a tvrdili, že v Evropě nemají více než 45 milionů uživatelů, což je hranice pro zařazení mezi VLOP.

Kvůli tomuto postoji stránka Xvideos ani nezveřejnila počet uživatelů původně v dané lhůtě 17. února, což byl pevně stanovený termín pro zveřejnění této informace. Pokud se jednotlivé platformy nepřizpůsobí, může jim EK udělit pokutu až ve výši šesti procent globálního obratu, což v případě těchto společností může znamenat i desítky miliard korun.

Nyní se ovšem situace změnila, na největším pornoserveru na světě se objevila informace o tom, že na základě dat z posledního půl roku má v Evropské unii měsíčně kolem 160 milionů uživatelů. A tím pádem se na něj nová regulace vztahuje a podle všeho by se v blízké době měl sever objevit na seznamu VLOP vedle Facebooku, Amazonu nebo Googlu.

Videa s nelegálním obsahem

Předpokládá se, že seznam by se měl aktualizovat každého půl roku, což je zároveň také časová perioda, ve které by platformy měly hlásit aktuální počet uživatelů. Poté, co se nová platforma dostane na seznam, zabere čtyři další měsíce, než pro ni začnou nová pravidla platit.

Evropské komisi se přitom ze začátku nedařilo s provozovatelem xvideos spojit. „Byl problém se s nimi spojit, ale komunikace již probíhá. V zásadě nám poměrně dlouho neodpovídali na naši poštu, pak jsme získali kontakt přes české úřady, kterým se podařilo s nimi spojit,“ uvedl pro deník e15 zdroj z Evropské komise.

Provozovatel největšího světového pornoserveru má dlouhodobě problémy s nelegálním obsahem, které například v roce 2021 popsal český Deník N. Xvideos nemazalo obsah s nepředstíraným násilím, záběry dětí a videa, která zachycovala mučení nebo nucení k natáčení. Nyní s nástupem DSA bude na VLOP kladen ještě větší tlak na to, aby platformy nelegální obsah na základě pravidel, která stanovuje unijní či národní legislativa, co nejrychleji odstraňovaly.

Vysoké personální nároky

Fungování v souladu s DSA může být pro digitální služby poměrně personálně náročné, mateřská společnost Facebooku a Instagramu Meta například jen na DSA disponuje týmem o jednom tisíci zaměstnanců. Podle poslední účetní závěrky, kterou zveřejnil provozovatel Xvideos WebGroup Czech Republic, v roce 2021 v celé společnosti pracovalo jen 19 lidí. Jediným vlastníkem je nově od letošního června Francouz Stéphan Michaël Pacaud.

Z účetní závěrky zároveň není patrné, jaké přesně má WebGroup Czech Republic tržby či zisk za rok 2021, jelikož dokument byl nahrán v takovém stavu, že jsou tyto údaje nečitelné. Nicméně například v roce 2020 měla firma tržby ve výši dvou miliard a zisk zhruba 400 milionů korun. Na zaslané dotazy ohledně DSA sama společnost neodpověděla.

Otázkou také zůstává, jak moc přísně bude Evropská komise nová pravidla vykládat. Předtím, než regulace DSA vstoupila v platnost, nabízeli unijní úředníci technologickým platformám předběžné „stress testy“, tedy možnost, jak případně odhalit slabá místa. Firmy díky nim přesně vědí, k jakým postihům může EK přistoupit, pokud by se neřídily dle pravidel.

Schopnost vymáhat nová pravidla bude také záviset na personálním obsazení. Na unijní úrovni by na DSA mělo pracovat zhruba 120 úředníků Evropské komise, na menší platformy budou v každé zemi dohlížet národní úřady, v českém případě to bude Český telekomunikační úřad. „Jde o úhel pohledu. Podle některých bude jakýkoliv počet úředníků vždy nedostatečný. Když se připravovalo DSA, mluvilo se o dvou stech lidí a už tehdy europoslanci a další lidé říkali, že to je příliš malý počet. Momentálně je projektováno 150 lidí, k lednu příštího roku by to mělo být 123 lidí,“ uvádí zdroj z EK.