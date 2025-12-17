Komárkova KKCG vstupuje do AI. Investuje do fondu napojeného na MIT a Harvard
- Skupina KKCG investovala do fondu Link-XPV zaměřeného na AI start-upy v rané fázi.
- Fond cílí hlavně na projekty z MIT a Harvardu a nabízí kapitál i technologické zázemí.
- KKCG tím posiluje své technologické portfolio a orientaci na umělou inteligenci.
Skupina KKCG miliardáře Karla Komárka investovala do fondu Link-XPV společnosti Link Ventures se sídlem v Cambridge v americkém státě Massachusetts. Fond je zaměřený na podporu start-upů v oblasti umělé inteligence v rané fázi vývoje a inkubace. KKCG to uvedla v tiskové zprávě. Výši investice nesdělila.
Fond Link-XPV se bude zaměřovat především na AI start-upy v počáteční fázi financování, přičemž přibližně 75 procent investičních příležitostí má pocházet z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Harvardovy univerzity. Vedle kapitálu nabídne fond vybraným společnostem také přístup k datům a výpočetním kapacitám, kancelářským prostorám či mentoringu.
„Umělá inteligence zásadním způsobem proměňuje svět, ve kterém žijeme. Přináší nové příležitosti k hledání průlomových řešení, posouvá zavedené modely a vytváří významné přínosy pro spotřebitele i celou společnost. Právě podpora inovací a technologického rozvoje je dlouhodobě jedním z klíčových pilířů skupiny KKCG,“ uvedl generální ředitel KKCG US Karel Komárek mladší.
Link Ventures založil odborník na umělou inteligenci Dave Blundin, ke kterému se v rámci fondu Link-XPV připojil podnikatel Peter Diamandis. Společnost Link Ventures úzce spolupracuje s akademickým prostředím.
Hlavní pilíře KKCG jsou jinde
Skupina KKCG vedle podnikání ve svých hlavních pilířích – IT službách, herním a zábavním průmyslu, energetice a přírodních zdrojích a realitách – dlouhodobě rozvíjí také široké investiční portfolio. Skupina investuje jak do start-upů a scale-upů, tak do zavedených technologických společností, mezi které patří například PrizePicks, přední americká platforma pro denní fantasy sporty.
„Ve společnosti Link se zaměřujeme na odstraňování bariér, s nimiž se potýkají mimořádně talentovaní mladí zakladatelé, zejména z MIT a dalších předních akademických institucí. Poskytujeme jim přístup k AI zdrojům, praktickou podporu i rozsáhlé sítě kontaktů, které jsou klíčové pro budování dlouhodobě úspěšných firem,“ uvedl Blundin.
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina KKCG, kterou založil podnikatel Karel Komárek, zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 16 000 lidí ve 41 zemích a spravuje aktiva v hodnotě více než 10,5 miliard eur. Mezi její společnosti patří mimo jiné Allwyn, MND Group, Aricoma, Avenga a KKCG Real Estate Group. Komárek je podle letošního žebříčku časopisu Forbes třetím nejbohatším Čechem s hodnotou majetku 262,5 miliardy korun.