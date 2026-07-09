Konec pomalého internetu? Jeden z největších operátorů v Česku získal miliardovou dotaci
- T-Mobile získal více než miliardu korun na rozšíření optického internetu do takzvaných bílých míst.
- Vysokorychlostní připojení bude dostupné zhruba pro 14 tisíc domácností v odlehlých regionech.
- Nová síť nabídne rychlost až dva Gbit/s a projekty mají být dokončeny do poloviny roku 2029.
Operátor T-Mobile získá dotaci více než jednu miliardu korun na pokrytí zhruba 14 tisíc domácností v odlehlých regionech vysokorychlostním optickým internetem. Dotační výzvu na pokrytí takzvaných bílých míst vypsalo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rozšíření optické sítě do odlehlých regionů
Projekty v celkové hodnotě 1,325 miliardy Kč, které musí být podle dotačních podmínek dokončeny do poloviny roku 2029, budou uskutečněny především na Karlovarsku, Trutnovsku, Pardubicku, Šumpersku, Ostravsku, Brněnsku a na východě republiky. Z dotace může operátor pokrýt 85 procent nákladů.
Projekty musí v lokalitách zajistit nabídku internetového připojení o rychlosti nejméně 100 Mbit/s a splňovat parametry VHCN (Very High Capacity Networks). T-Mobile uvedl, že rychlost bude dosahovat až dva Gbit/s.
T-Mobile investoval do rozvoje už čtyři miliardy korun
„Během posledních let jsme při rozšiřování gigabitové infrastruktury zpřístupnili vysokorychlostní internet už více než 1,4 milionu domácnostem v městech a obcích po celé republice. S přispěním dotace můžeme pokračovat v pokrývání bílých míst i tam, kde je budování potřebné infrastruktury velmi nákladné, a proto zde domácnosti zatím možnost vysokorychlostního připojení nemají,“ uvedl technologický ředitel T-Mobilu Carlos Fernandes.
Pokrytí vysokorychlostním internetem od T-Mobilu je aktuálně připraveno ve více než 900 městech. Do rozvoje infrastruktury operátor loni investoval čtyři miliardy korun.
Konkurenční Vodafone loni v září při modernizaci pevné sítě rozšířil počet internetových přípojek s dostupnou rychlostí dva Gbit/s o 116.000 domácností a firem na 1,4 milionu přípojných míst. CETIN, který pronajímá infrastrukturu O2 i dalším operátorům, má více než 4,5 milionu přípojek.