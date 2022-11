Blizzard přestane v Číně prodávat většinu svých her | E15.cz

Americká herní společnost Blizzard Entertainment připravila nemilé překvapení pro všechny čínské fanoušky svých her. Kvůli ukončení spolupráce s čínskou společností NetEase Games, která se od roku 2008 starala o vydání většiny titulů Blizzardu v Číně, nebude obnovena licence a drtivá většina her americké společnosti v Číně nebude dostupná. Včetně kultovní on-linovky World of Warcraft. Důvodem konce mají být spory o finance mezi oběma institucemi.