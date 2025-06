Japonský herní gigant doufá, že konzole pomůže udržet masivní růst akcií, které od vydání původního Switche v březnu 2017 vzrostly téměř pětinásobně na dnešních 11 850 jenů, meziročně je titul o třetinu výše.

Výrobce věří, že Switch 2 zopakuje úspěch původní konzole, které se prodalo přes 152 milionů kusů a která je druhým nejprodávanějším zařízením v historii společnosti – hned po Nintendo DS. A podle analytiků vypadá současná poptávka silně.

„Dnes je to největší uvedení konzole všech dob, takže, jak se očekávalo, mezi fanoušky Nintenda panuje šílenství – sledují dostupnost zásob v místních obchodech nebo netrpělivě čekají na doručení,“ řekl George Jijiashvili, hlavní analytik poradenské firmy Omdia, kterého citovala americká CNBC. Popularita Switche je všeobecně připisována jeho přenosnému designu, který spojil konzolové a mobilní hraní. Hráči mohli hrát na televizi, poté připevnit ovladače k displeji konzole a vzít si ji s sebou.

Nedostatek a noční otevírací hodiny

Prezident Nintenda Shuntaro Furukawa v dubnu uvedl, že se do loterie o nákup Switch 2 v Japonsku přihlásilo 2,2 milionu lidí. Furukawa dodal, že to „překonalo“ očekávání společnosti a že je to více, než kolik bude Nintendo schopno dodat do obchodů. A jeho slova se naplňují.

„Poptávka po Switch 2 v Japonsku je skutečně obrovská, možná větší než kdekoliv jinde,“ řekl Serkan Toto, ředitel tokijské konzultantské společnosti Kantan Games. „Není možné přijít do obchodu kdekoliv v Japonsku a koupit Switch 2 bez předobjednávky – a to se v následujících týdnech a měsících nezmění,“ dodal. Hlavní online prodejce v Číně, web JD.com, uvedl, že přijal 400 tisíc rezervací na konzoli, která se začala ve čtvrtek odesílat. Ne každý, kdo si konzoli rezervoval, ji ale nakonec koupí.

Ve Spojených státech otevřela Best Buy některé obchody napříč zemí o půlnoci ze středy na čtvrtek (v závislosti na časové zóně), aby umožnila osobní nákup. Walmart uvedl, že spustil objednávky online o půlnoci východního času (ET) a zároveň otevřel možnost nákupu v kamenných prodejnách od 6.00 ET. Na webu Walmartu je aktuálně konzole vyprodaná.

Klidnější Evropané a konzervativní odhady

Ve Velké Británii se zdá být situace příznivější – třeba na Amazonu UK je Switch 2 dostupný s doručením na pátek. Další prodejci jako Currys nebo hračkářství Smyth’s ho rovněž mají skladem. Německá mutace Amazonu, z níž se dá nejčastěji objednávat do Česka, Switch 2 prodává až po vyžádání si pozvánky do fronty.

„Vzhledem k dlouhodobé poptávce bylo vyprodání v den uvedení nevyhnutelné. Domníváme se však, že Nintendo je dobře připraveno a očekáváme, že dodávky se v následujících týdnech stabilizují,“ uvedl Jijiashvili z Omdie. Minulý měsíc Nintendo oznámilo, že očekává prodej 15 milionů kusů konzole Switch 2 v účetním roce končícím v březnu 2026.

Analytici však tvrdí, že toto číslo je až příliš konzervativní. Serkan Toto z Kantan Games odhaduje, že se během prvního roku prodá 20 milionů kusů. Omdia očekává prodeje 14,4 milionu Switch 2 jen v roce 2025, což by překonalo první rok původního Switche.