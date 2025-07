Miliardové investice bez garance poptávky koncového investora jsou hazardem s veřejnými penězi. Pokud se nenajdou vhodní investoři (a kritéria pro jejich výběr jsou poměrně ambiciózní), stát riskuje, že v krajině zůstane nedokončená nebo nepoužívaná infrastruktura, která bude jen generovat náklady na údržbu a správu. A takové už v Česku máme – třeba v Holešově nebo v Mostě.

SIRS ale představuje i další rizika. Chybí jasná definice podmínek, za jakých se má lokalita připravit. Není vyžadována analýza návratnosti ani ekonomické hodnocení dopadu. Systém navíc umožňuje, aby investice byly spouštěny – a tudíž také (po)zastaveny – čistě politickým rozhodnutím, bez racionální ekonomické kalkulace. A je to právě absence jasných ekonomických kritérií, která otevírá dveře k problematickému hospodaření.

V tom se liší státní a soukromé podnikání. Soukromník, který do podniku vkládá vlastní kapitál, by nikdy takhle neriskoval. Čím je podnik blíže jednotlivci s jasně definovanou osobní a finanční motivací, tím lépe bude řízen. Státní nebo polostátní podniky navíc často bojují s byrokratickou mašinerií, politickými vlivy a nedostatečnou konkurencí. Výsledkem jsou zpomalené rozhodovací procesy a nízká motivace ke zlepšování. Ale buďme v klidu. Když to nevyjde, „stát“ to přeci zaplatí.

Odkud se bere ta touha po státním kapitalismu?

Proč se pravicová vláda uchyluje k aktivní účasti na trhu, namísto toho, aby posilováním byznysového prostředí podpořila přirozenou hospodářskou soutěž, a tím zlepšila ekonomickou situaci státu? A proč máme věřit, že SIRS bude výjimkou v bohaté historii podnikatelských neúspěchů?

Argumenty pro založení SIRS jsou mimo jiné zdlouhavé povolovací procesy. Ty jsou v očích investorů pro atraktivitu Česka zásadní problém. Jen příprava a výstavba rozsáhlejšího parku v tuzemsku zabere až devět let. Rozvíjením vlastních byznysových aktivit ale skutečný problém neřešíme, jen se ho snažíme experimentálně obejít.

Pokud chce stát přilákat strategické investory, musí se zaměřit na razantní úpravu stavebního zákona, rozpočtového určení daní a cílenou podporu investic bez legislativních a administrativních překážek.