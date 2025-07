Dostupnost bydlení v Česku dopadá zejména na mladé rodiny. V Praze žije v nájmu téměř 70 procent lidí do 35 let, podobně složitá situace ale panuje i v Brně a dalších krajských městech. Bez pomoci rodiny se k vlastnímu bytu mladí prakticky nedostanou, a to ani v menších obcích, kde jsou ceny nemovitostí zatím dostupnější. Generace Z se tak musí spokojit s nájmy, které často spolknou většinu jejích příjmů.