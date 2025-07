Rostou i odstrčené kryptoměny, korporace láká investiční bizár

Nejvíce pozornost kryptospekulantů na trhu s digitálními mincemi momentálně získává vzhledem ke svému tržnímu významu ether. Ten za poslední týden posílil o 25 procent. Jeho kurz se blíží čtyřem tisícovkám dolarů a v porovnání s jarními minimy posílil více než o sto procent.

O 25 až 30 procent za týden posílily například i dogecoin nebo litecoin. Druhý zmiňovaný v českém prostředí zviditelnil mimo jiné e-shop Alza, když jej v roce 2018 začal vedle bitcoinu rovněž přijímat k platbám za zboží. Alternativním kryptoměnám, takzvaným altcoinům, se v posledních dnech daří výrazně více než bitcoinu.

Na dominantním postavení bitcoinu na kryptoměnovém trhu ale současný trend zatím příliš nemění. Podíl bitcoinu na celkové tržní kapitalizaci všech virtuálních mincí je podle serveru CoinMarketCap 60procentní, ještě před měsícem byl nicméně o pět procentních bodů vyšší. Tržní podíl etheru momentálně přesahuje 11 procent. Narozdíl od bitcoinu ale stále ještě nepřekonal svůj více než tři roky starý dolarový rekord: musel by svůj kurz posílit ještě o zhruba třicet procent.

Ether a faktory růstu

Držitelé etheru však věří, že k němu „jejich“ kryptoměnu posune souběh několika okolností. Například schválení americké kryptolegislativy, která dává právní rámec pro fungování takzvaných stablecoinů, tedy kryptoměn pevně svázaných s kurzech státních platidel, nejčastěji dolaru. Jde de facto o soukromými firmami zdigitalizovanou verzi dolaru

„Vzkvétající odvětví stablecoinů zvýší poptávku soukromého sektoru po amerických státních dluhopisech, které stablecoiny kryjí. Tato nová poptávka by mohla snížit náklady na vládní půjčky a pomoci zkrotit státní dluh. Mohla by také přivést miliony nových uživatelů z celého světa do ekonomiky digitálních aktiv založených na dolaru,“ pochvaloval si nedávno americký ministr financí Scott Bessent.

Politik očekává další výrazný nárůst jejich používání v každodenních platbách, pro něž jsou stablecoiny teoreticky vhodnější než bitcoin s jeho kolísavým kurzem. Z naplnění tohoto scénáře by mohl ether cenově těžit, neboť stablecoiny nejčastěji využívají blockchain Ethereum. Na něm se veškeré transakční poplatky hradí ve formě etheru.

Saylor jako zdroj inspirace

Poptávka po druhé největší kryptoměně ale roste i z dalších důvodů. Přibývá firem, které ji nakupují do své rozvahy. Naposledy tak učinila americká společnost BitMine Immersion, jež se dosud specializovala na těžbu bitcoinu a menšinový podíl v ní ovládá vlivný americký miliardář Peter Thiel. BitMine Immersion vlastní ether v hodnotě více než půl miliardy dolarů. Největším držitelem etheru je ale dosud SharpLink, společnost specializovaná na digitální marketing v oblasti videoher. Drží virtuální mince za skoro miliardu dolarů.

Průkopníkem trendu ukládání volné firemní hotovosti do kryptoměn byl ale v roce 2020 Michael Saylor a jeho společnost MicroStrategy. Z původně technologické firmy specializované na byznysovou analytiku se stal investiční vehikl na skupování co největšího množství bitcoinů. Saylorova společnost jich vlastní přes 600 tisíc, ostatní korporace jako například Tesla, SpaceX nebo GameStop dalších 260 tisíc z celkového maximálního možného počtu 21 milionů bitcoinů.

Kromě bitcoinu a etheru ale některé společnosti nemají problém držet ani s držením digitální mince, která vznikla jako pouhý vtip. Singapurská kryptotěžební společnost Bit Origin minulý týden ohlásila záměr nakoupit za půl miliardy dolarů dogecoin, kryptoměnu s logem psa, kterou si v minulosti oblíbil také Elon Musk. Nechal dokonce svou Teslu akceptovat dogecoin coby platidlo.

Bit Origin by se stala první veřejně obchodovanou společností, která by parodickou kryptoměnu měla jako součást svých rezerv. Podobné kroky vzbuzují mezi kryptoinvestory očekávání, zda nezačnou některé z virtuálních mincí skupovat třeba i giganti typu Mety, Applu nebo Microsoft.

Popularizátor bitcoinu a bývalý manažer DHL Alex Pilař ale ve starším rozhovoru pro e15 podobné naděje krotil. „Společností, které mají obrovské volné peněžní rezervy, je strašně málo. Takové by teoreticky mohly držet místo hotovosti bitcoin, ale v drtivé většině firem se bojuje o to, na jaké investice se použije existující kapitál, jehož není nikdo dost. Když se mají rozhodovat například mezi otevřením fabriky v Jižní Americe, nebo nakoupením 10 tisíc bitcoinů, je asi všem jasné, co udělají,“ vysvětloval Pilař.

Altcoinové žně?

U alternativních kryptoměn by však ale obecně stačil oproti bitcoinu menší objem kapitálu k tomu, aby došlo k výraznějšímu pohybu směnného kurzu. To by mohlo podpořit další růst celého sektoru altcoinů. Už nyní však mají podle některých analytiků nakročeno k dalšímu zhodnocení.

Ve Spojených státech navíc čekají na schválení nové burzovně-obchodované fondy (ETF), které by nakupovaly právě menší kryptoměny jako právě litecoin, dogecoin, solana nebo XRP. Na Wall Street už úspěšně fungují ETF na bitcoin a ether.

„Očekávám, že podobně jako v minulých cyklech nakonec čeká výrazně růstové období i altcoiny, nejen bitcoin,“ odhaduje kryptoměnový analytik Adam Kracík v podcastu KryptoSpace „Jakmile altcoiny posílí vůči bitcoinu, najednou je trh začne vnímat jako relevantní investici. Pokud by ale u nich došlo k cenové korekci, dostaly by zase velkou nálož,“ připomíná Kracík i rizika spojená s alternativními virtuálními měnami a zdůrazňuje i geopolitické hrozby.

Akcioví i kryptoměnoví investoři mezitím vytěsnili riziko pokračování celních válek ze strany Donalda Trumpa, ale už prvního srpna mají začít platit americká třicetiprocentní cla na zboží z Evropy. V případě další eskalace obchodních válek a prohloubení nejistoty na akciových trzích by se negativní nálada přelila i do sektoru kryptoměn, obecně považovaného za málo odolného vůči makroekonomickým a geopolitickým turbulencím.