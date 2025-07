Po téměř dvou letech od vstupu na český trh spouští Popeyes oficiální rozvoz jídel, a to v exkluzivní spolupráci s Foodorou. Služba odstartuje v úterý a pokryje oblasti všech šesti dosavadních poboček. Americký fastfood zaměřený na louisianské smažené kuře zároveň dál rozšiřuje síť poboček a drží se ambiciózního plánu otevřít v Česku šedesát restaurací do deseti let. Podle Marka Blaževiče, který celou značku řídí, firma zatím nepočítá s vegetariánskými nebo veganskými variantami svých jídel ani se vstupem na slovenský trh.

„Nechtěli jsme jít cestou, kdy spolupracujete se všemi rozvozovými službami, raději jsme navázali exkluzivní partnerství. Foodora má pokrytí v lokalitách, kde jsme, a zároveň i tam, kam se chystáme,“ vysvětluje Blaževič, který má v zaštiťující firmě Rex Concept na starosti značku Popeyes v nejen v Česku, ale i v Polsku a Rumunsku.

Spuštění rozvozu trvalo podle něj déle kvůli různým prioritám, například otevírání nových poboček. „Letos chceme zahájit provoz deseti restaurací, dvě už běží, osm nás čeká. Rozvoz pomůže marketingově hlavně ve městech mimo Prahu,“ doplňuje. Podle něj si Popeyes nechá čas mezi otevřením pobočky a zahájením rozvozu. Kromě Česka se spouští doručování i v Polsku, v Rumunsku funguje už déle.

Testovací provoz běžel už týden na pražském Andělu, zatím bez marketingové podpory. „Výsledky nás příjemně překvapily,“ říká Blaževič, ale přesné číslo neudává. Rozvoz nebude nabízet kompletní nabídku, některé produkty jako shaky nebo kávu vynechá, ale naopak přidá speciální boxy pro skupiny. V nejbližších dvou letech chce Popeyes spolupracovat výhradně s Foodorou, případné rozšíření partnerů zatím není na pořadu dne.

Desetinásobný růst do roku 2033

„Plán šedesáti restaurací do deseti let zatím držíme,“ říká Blaževič. Letos přibudou pobočky mimo jiné v Praze, Pardubicích nebo Plzni. V krajských městech podle něj Popeyes dokonce snáze nabírá zaměstnance než v Praze, což považuje za pozitivní změnu na trhu.

Zajímavostí je rozdíl v přístupu k expanzi mezi Českem a Polskem. Zatímco u nás Popeyes otevírá primárně na hlavních ulicích, v Polsku sází spíš na foodcourty v obchodních centrech. „V Polsku dnes máme sedmnáct restaurací a do konce roku přibude dalších šestnáct,“ hodnotí Blaževič, podle kterého jede polská ekonomika na plné obrátky. Tu podle něj podporuje i větší otevřenost lidí k růstu a rychlejší infrastrukturní rozvoj. „Díky našemu česko-polskému propojení jsme tlačení jejich mentalitou, i proto tak rosteme,“ doplňuje.

Maso do českých Popeyes nadále putuje primárně z Polska. „Rád bych měl lokálního dodavatele, ale prioritou je kvalita, a tu má aktuálně Polsko,“ podotýká Blaževič. Co se týče nabídky, Popeyes zatím neuvažuje o vegetariánské či veganské nabídce. „Potřebovali bychom variantu, která by odpovídala našemu konceptu smaženého kuřete a tradici amerického Jihu, a ta se zatím neobjevila. Neříkám, že k tomu nikdy nedojde, ale aktuálně se na to nesoustředíme,“ vysvětluje Blaževič.

Osobní zkušenosti z budování KFC v Rakousku podle něj ukazují rozdílné podmínky: západní trhy jsou už nasycené a najít místo pro novou restauraci je složité, v Česku zase dlouho trvají povolovací procesy. Na Západě je sice větší kupní síla, ale třeba Rumunsko nabízí obrovské příležitosti, rychlejší schvalování a silnou poptávku po západních značkách.

A co další expanze? Slovensko podle Blaževiče na řadě není, nemají tam k prodeji ani licenci. Rex Concept se soustředí výhradně na Česko, Polsko a Rumunsko. Zatímco jiné americké značky, jako například Five Guys, svůj vstup na český trh stále odkládají, Popeyes pokračuje rychlým tempem. „Není to jednoduché, ale nám se to podařilo. Trh je víc a víc saturovaný, takže je u všeho potřeba jednat rychle,“ uzavírá Blaževič.