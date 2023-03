Korejci chystají útok na české mobilní sítě. Samsung může ohrozit Huawei a Ericsson | e15.cz

Mezi dodavateli technologií pro české mobilní sítě by se v budoucnu měl objevit nový významný hráč. Přípravy na expanzi rozjel jihokorejský gigant Samsung, který je známý především jako největší výrobce chytrých telefonů, dlouhodobě ale strategicky investuje také do síťové komunikace. Zpozornět musí zejména Huawei, jemuž v tuzemských sítích hrozí zákaz a jehož roli by Korejci alespoň částečně mohli převzít.