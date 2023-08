Krach ChatGPT je na obzoru, tvrdí analýza. Doplácí na drahý provoz | e15.cz

Koncem listopadu OpenAI odstartovala velký zájem veřejnosti o umělou inteligenci, když spustila ChatGPT. Jenže teď se začalo nahlas spekulovat o tom, že výrobce může jít ke dnu. Krach by mohl nastat do konce roku 2024, upozorňuje Analytics India Magazine . Proč?

Provoz chatbotu je velice drahý. V dubnu analytická firma SemiAnalysis odhadla, že každý dotaz v ChatGPT stojí 36 amerických centů a denní provoz vyjde OpenAI na 700 tisíc dolarů. Současně se firma pere o grafické výpočetní jednotky, které poskytnou potřebný výpočetní výkon. Potřebují je také konkurenti. Vysoká poptávka vede ke zvýšení cen komodity a snížené dostupnosti.

OpenAI by podle analytických odhadů mohlo potřebovat 30 tisíc grafických výpočetních jednotek od Nvidie, která má v této oblasti dnes de facto monopol. Proto také Google svůj plnotextový vyhledávač nevyměnil za tvořící umělou inteligenci. Jeden vyhledávací dotaz vyjde Google na pětinu centu. A proto Microsoft vyvíjí vlastní AI čipy.

Analytics India Magazine píše, že OpenAI momentálně drží nad vodou nejspíš pouze 10miliardová investice od Microsoftu a peníze dalších menších investorů. Firma přitom provozuje více služeb a musí investovat do vývoje, tudíž odhad 700 000 dolarů provozních výdajů na den nebude konečný.

OpenAI si pro letošní rok stanovila 200milionovou tržbu. V příštím roce by to měla být miliarda dolarů. Jenže příjmy nejsou zisk. Není ani jasné, jestli cíle naplní. OpenAI zkouší monetizovat jazykové modely GPT-3.5 a GPT-4 a spustilo ChatGPT Plus. Jestli to bude stačit, uvidíme. Analytický časopis poukazuje na to, že stanovené cíle leží v mlze.

Drahý provoz a konkurence v zádech

Současně v posledních měsících na ChatGPT tlačí konkurence. Jde jak o jazykové modely, tak o koncové služby. Objevily se bezplatné jazykové modely jako LLaMA od Mety. Především je tady Microsoft, který po hlavě skočil do vznikajícího segmentu a již půl roku zdarma provozuje chatbot Bing Chat, který stojí na technologii od OpenAI.

Umí prohledávat web a získává další funkce, čímž zvyšuje svou atraktivitu. Je to komerční koncový produkt se silnou firmou za zády. Google kromě vlastní technologie financuje chatbot Claude, v dubnu se objevil bezplatný StableLM od StabilityAI.

Zřejmě i tyto faktory vedou ke snížení zájmu o ChatGPT. Analytics India Magazine poukazuje na report služby Similarweb, který ukazuje snížení počtu návštěv webu openai.com v posledních dvou měsících. Není to tak dlouhá doba na to, aby se z ní daly vyvozovat velké závěry, je to však ukazatel hovořící v neprospěch OpenAI.

Video se připravuje ... Jazykový model ChatGPT je hitem. Umělá inteligence umí stvořit přirozený text • VIDEO Videohub

Finanční stav podniku není transparentní, díky reportu magazínu The Information z května aspoň víme, že loni se ztráta za vývoj ChatGPT zdvojnásobila na 540 milionů dolarů. Trénování modelů je stále nákladnější.

Propad návštěvnosti

Vrcholu web dosáhl v květnu, kdy zaznamenal 1,9 miliardy návštěv. V červnu to bylo 1,7 miliardy a v červenci 1,5 miliardy. Sasha Kaletsky, spoluzakladatel kapitálové firmy Creator Ventures, propady připisuje tomu, že jsou prázdniny a zvyšuje se použití chatbotu skrze API. Nebo možná prostě jen více lidí odchází než přichází.

Právě použití API je něco, co dává smysl hlavně firmám, jenže tady se může projevit zmíněná konkurence. Někteří už zjistili, že zdarma dostupná LLaMA má své výhody: otevřený zdrojový kód, komerční licenci, relativně nízké nároky na hardware a naprostou kontrolu. Vývojář pro analytický magazín popsal, že ví o dvou startupech, které migrují na LLaMA.

Zapomenout ale nesmíme na to, že OpenAI spustilo mobilní aplikaci, která nedávno dorazila i do Česka. Její použití se do výše zmíněné statistiky návštěvnosti nepočítá. Důležitá budou čísla v dalších měsících, která definitivně ukáží trend. Pokud OpenAI nebude sama zveřejňovat údaje o sobě, budeme stejně moct do značné míry jen spekulovat, jaká je její reálná finanční situace, protože počet návštěv webu je jen indicie a sama o sobě nestačí.

K faktorům, které by mohly lidi odhánět, je snížení inteligence chatbotu. To se nicméně netýká jen ChatGPT – zhloupl rovněž Bing Chat. Svět se nakonec ani neshodne na tom, jestli se schopnosti chatbotu skutečně zhoršují. OpenAI to odmítá.

Musk skoupil čipy a buduje konkurenci

OpenAI by se nakonec mohlo nechat někým koupit, aktuálně ale nemá smysl o tom více spekulovat. Vraťme se k analýze. OpenAI je do značné míry zavřená kniha, koncem června však oznámila, že otevírá nové kanceláře v Londýně a hledá talenty. Nedávno požádala o registraci ochranné známky GPT-5.