Podnikatel Daniel Křetínský potvrdil zájem o francouzskou technologickou společnost Atos a předložil nabídku na její převzetí. Atos oznámil, že celkem obdržel od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vložení hotovosti do podniku. Firma by se měla do konce měsíce rozhodnout, kterou nabídku přijme.