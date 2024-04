Financial Times (FT) se stal prvním významným britským zpravodajským médiem, které uzavřelo licenční smlouvu na obsah se společností OpenAI, vlastníkem chatovacího robota ChatGPT. Podobné dohody již uzavřely firmy Axel Springer, Associated Press či Le Monde a El País. Uvedl to britský zpravodajský server pressgazette.co.uk.