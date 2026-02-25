Maďarské tažení PPF vstupuje do další fáze. Nová telekomunikační aliance změní rozložení sil na trhu
- e& PPF Telecom se dohodla s maďarskou skupinou 4iG na výměně podílů v infrastrukturních firmách.
- Firmy chtějí propojit mobilní a optické sítě a sdílet kapacity místo budování vlastních.
- Spolupráce může vynést až miliardu eur, tedy zhruba 24 miliard korun.
Telekomunikační skupina e& PPF Telecom Group se dohodla s maďarskou skupinou 4iG na strategickém partnerství, které výrazně změní poměry na maďarském trhu. Skupina PPF ovládaná rodinou Kellnerových o tom informovala ve zprávách pro investory.
Firmy si mají vyměnit menšinové podíly ve svých infrastrukturních společnostech a začít sdílet mobilní i optickou síť. Společně si od toho slibují úspory a vyšší výnosy až za jednu miliardu eur, upozornily Seznam Zprávy.
Kdo získá co
Podle zveřejněných informací by 4iG Telecommunications Holding mohl získat až 49procentní podíl ve společnosti Cetin Hungary, která vlastní mobilní vysílací infrastrukturu v zemi. Naopak e& PPF Telecom by získala až 38 procent ve společnosti 2Connect, jež provozuje rozsáhlou páteřní optickou síť pevných linek v Maďarsku. Kontrolní podíl by si v obou případech měli ponechat dosavadní majoritní vlastníci.
Nejde o klasický prodej – podíly se mají vyměnit bez hotovostního vyrovnání. Přesné parametry ještě určí probíhající prověrky a vyjednávání. Dokončení se očekává začátkem roku 2027 a podléhá souhlasu akcionářů i regulátorů.
Skupiny zatím podepsaly nezávaznou dohodou o strategickém partnerství a nyní budou prověřovat stav jednotlivých firem. Transakce by měla být dokončena na začátku příštího roku.
Proč to dávají dohromady
Smyslem dohody je propojit dvě části infrastruktury, které jednotlivým skupinám dosud chyběly. Operátor Yettel Hungary ze skupiny e& PPF získá velkoobchodní přístup k optické síti 2Connect, která zahrnuje desítky tisíc kilometrů kabelů po celé zemi. Operátor One Hungary ze skupiny 4iG naopak využije mobilní síť Cetin Hungary s téměř čtyřmi tisíci vysílacími místy.
Pro obě strany to znamená, že nebudou muset budovat vše samy. Sdílení sítí má přinést úspory při výstavbě i provozu a zároveň posílit jejich postavení na trhu. Podle materiálů 4iG může společný efekt dosáhnout až jedné miliardy eur v podobě úspor a dodatečných příjmů.
Širší kontext
e& PPF Telecom vznikla v roce 2024 po vstupu emiratské skupiny e& do části telekomunikačních aktiv PPF v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Česká aktiva – O2 Czech Republic a Cetin – zůstala mimo tuto transakci.
Maďarská 4iG v posledních letech výrazně konsoliduje domácí trh a zároveň pracuje na snížení zadlužení. Odděleně od této dohody jedná také o prodeji menšinového podílu v 2Connect investorovi ze Spojených arabských emirátů.
Pokud dohoda projde, půjde o jeden z největších infrastrukturních kroků na maďarském telekomunikačním trhu za poslední roky – a další potvrzení toho, že e& PPF chce ve střední Evropě hrát dlouhodobě silnou roli.