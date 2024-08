Musk žaluje inzerenty na jeho síti X za bojkot

„Neinzerujte. Když se někdo snaží vydírat mě přes inzerci, vydírat mě penězi… Go fuck yourself.“ A pro jistotu ještě jednou a pomaleji: „Go… fuck… yourself… Je to jasné? Čau Bobe, jestli jsi v publiku.“ To Musk v listopadu 2023 vzkázal svým inzerentům s důrazem na Roberta Igera, CEO společnosti Disney. Takový postoj byl impulzivní, radikální, kontroverzní, explicitní, zkrátka typicky muskovský. Teď ve stejné věci zaujal až nemuskovsky sofistikovaný postoj.

Článek vyšel na Živě.cz