Investoři do kryptoměn nezažívají nejlepší měsíce. Po jarním nadšení, kdy ceny bitcoinu trhaly rekordy, přišla na trhy velká deprese. Ceny padají a držitelé menších kryptoměn sčítají velké ztráty. Jejich hodnotu tlačí dolů nejistoty na tradičních trzích i ochlazení zájmu. Experti nicméně čekají oživení trhu, minimálně u bitcoinu.

„Poslední týdny přinesly řadu smíšených signálů. Ceny byly v červených číslech a zatím to vypadá, že by podobně mělo dopadnout i září. A to i přesto, že stále posiluje akceptace bitcoinu institucionálními hráči,“ říká například Jakub Jedlinský ze společnosti Altlift, který o kryptoměnách vyučuje i na pražské VŠE.

Bitcoin nyní stojí okolo 57 tisíc dolarů, což je o 120 procent více než před rokem. Je to ale zhruba o čtvrtinu méně, než kolik stála jedna mince při svých maximech letos v březnu. Dvojka ether se pak prodává asi za 2300 dolarů. Což je sice o polovinu více než před rokem, ale letos na jaře se jeho cena dostala až nad čtyři tisíce za jednu minci.