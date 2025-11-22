Nástup umělé inteligence je v Česku rychlý, nevyužívá ji už jen třetina obyvatel
Zatímco ještě před rokem umělou inteligenci dvě třetiny Čechů vůbec nevyužívaly, letos je to jen 32 procent. Pravidelně s ní pracuje 23 procent Čechů a dalších 45 procent ji používá alespoň občas. Vyplývá to z říjnového průzkumu agentury NMS pro Raiffeisenbank mezi tisícovkou respondentů.
Podíl lidí, kteří umělou inteligenci vůbec nepoužívají, meziročně klesl o 35 procentních bodů. Výsledky ukazují, že využívání umělé inteligence v Česku roste napříč generacemi i sociálními skupinami a za jeden rok se z ní stal běžný nástroj každodenního života.
Pozitivní postoj k umělé inteligenci posiluje, 45 procent Čechů s ní spojuje pozitivní emoce, především zvědavost a nadšení. Negativní pocity jako nedůvěra nebo strach vyjádřilo 28 procent respondentů. Neutralitu zaujímá 27 procent lidí.
Z dat vyplývá, že ochota používat AI roste spolu se vzděláním a výší příjmu. Mezi vysokoškoláky ji využívají pravidelně nebo občas více než tři čtvrtiny dotázaných, zatímco u lidí se základním vzděláním je to méně než polovina. Aktivní uživatelé jsou nejčastěji u mladších. U takzvané generace Z, tedy lidí ve věku od 13 do 28 let, dosahuje využití AI 95 procent a u mileniálů, což jsou lidé narození zhruba v letech 1981 až 1995, je to 75 procent.
"Umělá inteligence se z technologické novinky stává každodenním nástrojem. Češi ji používají při práci, učení i v běžných situacích, od komunikace přes vyhledávání po správu osobních financí. Postupně ji přijímají nejen mladí, ale i starší uživatelé, kteří si zvykli na její přínos v praxi. Celkově roste důvěra, že AI, pokud se s ní zachází bezpečně a zodpovědně, může být užitečná," komentovala výsledky průzkumu mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Češi si podle průzkumu AI představují spíše jako nástroj, který usnadní běžný servis a komunikaci s bankou, než jako prostředek, jež by rozhodoval o investicích nebo úvěrech. Banka přistupuje k zapojení AI jak do práce svých zaměstnanců, například formou AI asistentů, tak i do vztahu s klienty.