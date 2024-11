NATO musí přidat v elektronickém boji, zaostává za Ruskem, říká šéf česko-ukrajinské firmy na drony

Ukrajinská armáda má velmi detailní poznatky o některých schopnostech ruského protivníka, s nimiž při vývoji a výrobě průzkumných a útočných dronů pracuje ukrajinsko-česká firma UAC. „Jestliže se Západ chystá na případný válečný konflikt s Ruskem, měl by se zajímat hlavně o to, jak obstát před ruskými rušičkami navigačních systémů, telekomunikačních služeb a radiového a datového přenosu,“ říká výkonný ředitel společnosti a generál v záloze Pavel Bulant. UAC chystá své know-how využít, aby v kategorii středně velkých dronů pronikla do ozbrojených složek zemí Evropské unie a NATO.

Kdy UAC vznikla?

Před dvěma lety. Byla to aktivita spoluvlastníků UAC, kteří zároveň ovládají naši sesterskou společnost Deviro v Dnipru zabývající se vývojem a výrobou dronů už od roku 2014. K založení UAC vedly obchodní a bezpečnostní důvody. Majitelé jsou vizionáři a předpokládají, že lokace v České republice jim umožní prosadit se na trzích EU a NATO. A bezpečnostní hledisko je logické. Dnipro se nachází blízko konfrontační linie mezi Ukrajinou a Ruskem. Provozy UAC v Česku mají sloužit také jako případná záloha.

Ostrý výrobní provoz jste zahájili zhruba před rokem. Jaká je současná kapacita?

Naše současná produkce se pohybuje kolem stovky bezpilotních prostředků měsíčně, kapacitu jsme schopni pružně navýšit. Zaměřujeme se na dva typy průzkumných dronů, které poskytují online situační přehled nad bojištěm včetně potřebných souřadnic a dalších údajů. Zároveň intenzivně pracujeme na sebevražedném útočném dronu. Bude možné ho vybavit takzvanou kumulativní hlavicí prorážející pancíře tanků nebo lodí až o tloušťce 400 milimetrů, a to v kombinaci s termobarickou neboli vakuovou náloží likvidující zejména živou sílu.

Kolik zaměstnáváte lidí?

V současnosti máme vyšší desítky pracovníků včetně technicko-hospodářských profesí. Převážná většina pochází z Ukrajiny.

Nečelí tlaku, aby nastoupili do ukrajinské armády, která usilovně shání posily?

V Česku působí dlouhodobě, mají všechna potřebná povolení. Práce na výrobě prostředků určených primárně pro obranu Ukrajiny jim dává určité záruky, že nebudou povoláni do ozbrojených sil. Jsou hrdí na to, že mohou pracovat ve prospěch své země a pomáhat jejímu válečnému úsilí.

Válka na Ukrajině přinesla poprvé v historii masivní nasazení dronů, nové bojové technologie. Jak moc posunula uvažování západních odborníků a firem?

Vojákům a obrannému průmyslu neskutečně otevřela oči. Věřím, že plánovači zemí NATO jsou schopni vzít si z tohoto konvenčního válečného konfliktu lekci. A co se týče dronů, přinesla obrovský boom. Ukázalo se například, že navádění dělostřelecké palby nebo raketometů a případné sledování následků jejich použití, je možné na vzdálenost desítek i stovek kilometrů ze zázemí, tedy z relativního bezpečí. Díky průzkumným dronům tak není potřeba plýtvat lidskými životy, přesněji dělostřeleckými návodčími, abych použil vojenský termín.

Pavel Bulant, ředitel česko-ukrajinské firmy UAC vyrábějící drony.|e15 Michael Tomeš

Pavel Bulant V české armádě dosáhl hodnosti brigádního generála. V letech 2006 až 2007 pracoval jako ředitel kabinetu ministra obrany, funkci pak znovu zastával od roku 2010. Byl také ředitelem Národního úřadu pro vyzbrojování. Po odchodu do civilu působil v několika firmách. Byl členem představenstva a obchodním ředitelem státní akciové společnosti Explosia vytábějící trhaviny. Následně řídil síť šamotových provozů podnikatele Rudolfa Ovčařího a stál v čele představenstva teplárny Strakonice.

Po bezpilotních prostředcích je velká poptávka. Co nabízíte?

Nabízíme čistě vojenské řešení. Nespecializujeme se na takzvanou militarizaci neboli vylepšování běžně dostupných komerčních dronů. Ty naše jsou od začátku až do konce navrhované, řešené a vyráběné pro vojenské využití. Samozřejmě sekundárně mohou sloužit při ostraze hranic, monitoringu lesů při nebezpečí požárů a v řadě dalších oblastí.

Tím se ale od konkurence moc nelišíte.

Výjimečná schopnost našich dronů spočívá v odolnosti proti prostředkům radiolektronického boje. Rusové jsou v této oblasti velmi dobří, což ukazuje právě současný konflikt. Ukrajinci jsou nuceni se ruským schopnostem vyrovnávat. A také poskytujeme rozsáhlou servisní podporu. V případě, že se dron porouchá, jsme okamžitě schopni zajistit jeho náhradu nebo opravu v sesterské společnosti v Dnipru. Přidanou hodnotu našich dronů tedy vidím hlavně v mimořádné odolnosti proti radioelektronickým prostředkům protivníka a ve schopnosti poskytovat komplexní a velmi rychlý servis.

Máte přístup k poznatkům z bojiště?

Máme prakticky neustálou online zpětnou vazbu od ukrajinské armády, jejíž poznatky a požadavky přenášíme do výroby. Drony nepřetržitě inovujeme podle aktuálního vývoje na bojišti.

Jak by ale drony UAC využily země EU a NATO?

V oblasti elektronického boje máme oproti konkurenci velký náskok. A jestliže se NATO chystá na případný válečný konflikt s Ruskem, mělo by se zajímat především o tuto oblast. Myslím, že schopnost obstát proti ruským radioektronickým prostředkům je klíčová. V kategorii průzkumných i sebevražedných dronů dokáže UAC dodávat řešení vyzkoušená a osvědčená přímo v reálném boji.

Máte kromě ukrajinské armády další zákazníky?

Nyní dodáváme výhradně Ukrajině, ale nechceme být na její poptávce závislí. Intenzivně pracujeme na tom, abychom se v kategorii středně velkých bezpilotních prostředků úspěšně etablovali na středoevropském trhu a pronikli do ozbrojených složek zemí EU a NATO. Máme vyškolený tým, který se v různých státech zúčastňuje prezentací a testování bezpilotních prostředků.

Cílíte také na českou armádu?

V českých ozbrojených silách je situace specifická. Kategorii průzkumných dronů, kterou nabízíme, mají už údajně pokrytou.

Minimálně marketingově by vám ale pomohlo, kdy česká armáda byla zákazníkem UAC.

Určitou aktivitu směrem k rezortu obrany vyvíjíme. Jejím cílem by mělo být to, aby armáda při výcviku ukrajinských vojáků používala naše drony. Nabízí to také možnosti vzájemně si otestovat a porovnat různé technologie, přístupy. Jednáme s Generálním štábem Armády České republiky i s ministerstvem obrany.

Před prázdninami navštívila výrobní provozy UAC šéfka rezortu Jana Černochová. Jednáte také s ní?

Podle mého názoru je hnacím motorem podpory Ukrajiny. Přímo naší firmě velice pomohla, když jsme řešili s jistou společností ze spojenecké země dodávku důležitých komponent. Po jejím zásahu se věci daly okamžitě do pohybu. Oceňuji, že rozpohybovala i samotný rezort obrany, který často žije svým vlastním životem. Nebýt paní ministryně a války na Ukrajině, stále bychom měli jen staré ruské tanky T-72 a o moderních německých leopardech bychom jen snili v bezpočtu různých studií. Takových příkladů bych mohl uvést více. Hovořím z vlastní zkušenosti, na ministerstvu jsem kdysi pracoval.

Nakolik je UAC závislá na subdodavatelích?

Této závislosti se nikdy úplně nezbavíme. Cílem ale je co největší možná soběstačnost. Velkou část komponent, včetně základních elektronických desek a bloků si vyrábíme sami. Zpravidla nakupujeme jen pasivní součásti, které pak sestavuje do větších celků. Snažíme se minimalizovat závislosti především na Číně. To v současnosti není vůbec obvyklé a ani jednoduché. Většina firem vyrábějících drony a obecně elektroniku se bez čínských součástek neobejde.