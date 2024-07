Přijetí evropského Aktu o digitálních službách (DSA) umožnilo nahlédnout i do hlubin pornoserverů a zjistit, co dělají pro to, aby jejich obsah neporušoval zákony i jejich vlastní pravidla. Podle nařízení EU, jehož cílem je bezpečné online prostředí a ochrana práv uživatelů, o svém působení musí jednou za čas vydat zprávu všechny velké servery. První termínem se stal konec června a na poslední chvíli jej stihla i trojice největších online erotických uzlů, včetně Xvideos sídlícího v Česku.