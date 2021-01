Netflix má velké plány, nabídne sedm desítek projektů | E15.cz

K dalším velkým projektům patří pokračování snímku The Kissing Booth vysíláné pod českým názvem Stánek s polibky nebo To All the Boys I've Loved Before, jenž pro tuzemskou distribuci dostal název Všem klukům, které jsem milovala.

Streamovací služba také potvrdila, že odvysílá přes desítku dramat, včetně režijního debutu bývalé „Bond Girl“ z filmu Dnes neumírej Halle Berryové s názvem Bruised.

Po úspěchu seriálu Koruna také Netflix chystá další dílo z prostředí panovnického dvora. Tentokrát však sáhne hlouběji do historie a zfilmuje osudy rakouské císařovny Alžběty Bavorské, přezdívané Sisi.

„Koronavirová pandemie ztížila situaci pro konkurenční studia Netflixu a uvedení jejich projektů, a mnohá musela odložit filmy, které měly patřit k jejich trhákům, na dobu, kdy se kina opět otevřou,“ uvedla agentura Bloomberg.

„S tak velkým publikem, jaké máme, máme obrovskou chuť natáčet filmy,“ uvedl šéf filmové divize Netflixu Scott Stuber. „A jsem ohromen, jak různé věci dokáže náš tým zařídit,“ podotkl.

Podívejte se, co Netflix chystá pro letošní rok: