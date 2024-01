Loňský rok byl pro Netflix důležitý v souvislosti se zaváděním nových pravidel bránících sdílení mezi domácnostmi. Rostl tak díky tomu, že si někteří lidé museli zařídit vlastní tarify, případně hradit příplatky pro domácnost navíc. Ty u nás činí 79 Kč.

Velký plán má i na letošek. Netflix se chce postupně zbavit základního tarifu Basic a plně jej nahradit novým Standard with Ads. Ten bývá o něco levnější, má vyšší obrazovou kvalitu (1080p místo 720p) a možnost sledování dvou streamů současně. Ale obsahuje i reklamy, a naopak nemá přístup do celého katalogu filmů a seriálů.

Od loňska už není pro nové předplatitele dostupný ve 12 zemích světa: USA, Kanada, Mexiko, Austrálie, Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Brazílie, Japonsko a Jižní Korea. Letos během druhého čtvrtletí pak v Kanadě a Británii tarif Basic zařízne úplně. I ti, kteří si jej dosud platili, budou muset přejít na jiný.

V zájmu Netflixu bude rozjet reklamní síť i v dalších zemích světa. Kde a kdy přesně to bude, však firma tají. Netají se však tím, že opět může tu a tam sáhnout do cen. „Vzhledem k tomu, že investujeme do Netflixu a vylepšujeme jej, občas požádáme naše členy, aby si za tato vylepšení připlatili, což opět roztočí kolečko investic a dalšího zlepšování a rozvoje našich služeb.“

Celý článek na webu Živě.cz >>>