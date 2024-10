Netflix vládne streamovacím službám, ukázaly hospodářské výsledky

Streamovací platformě Netflix ve třetím čtvrtletí vzrostl čistý zisk meziročně o 41 procent na 2,36 miliardy USD (54,9 miliardy korun). Tržby společnosti meziročně stouply o 15 procent na 9,82 miliardy USD (228,4 miliardy korun). Vyplývá to z hospodářských výsledků, jež firma zveřejnila ve čtvrtek. Před začátkem pátečního obchodování akcie Netflixu vykazovaly nárůst téměř o šest procent.

Na konci září měla služba globálně 282,7 milionu předplatitelů, což je výrazně víc než kterákoliv konkurenční platforma, poznamenala agentura AP. Podle ní také hospodářské výsledky překonaly očekávání analytiků, která shromažďuje společnost FactSet Research.

Ve třetím čtvrtletí Netlix získal 5,1 milionu nových předplatitelů. To je prudké zpomalení oproti stejnému období loňského roku, a to o 42 procent. Jde také o nejnižší přírůstek předplatitelů od začátku loňského roku. Právě v loňském roce společnost podnikla kroky proti do té doby rozšířené praxi sdílení hesel mezi více uživateli. Podle odhadů mohlo Netflix v minulosti sledovat bez placení až 100 milionů uživatelů.

V příštím roce chce platforma postupně na dalších trzích nabízet levnější variantu předplatného s reklamami. V průběhu letošního roku také na jednotlivých trzích zdražuje, což už se projevilo i v Česku.