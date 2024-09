Událost se typicky konala v sídle společnosti, v kalifornském Apple Parku. CEO Applu Tim Cook ji uváděl i ukončoval, i když byla typicky jen předtočená. Na virtuálním pódiu se pak vystřídalo mnoho řečníků, přímo v místě konání také bylo mnoho novinářů, kteří byli Applem na jeho živý stream události pozvaní. Jejich benefit je v tom, že s novinkami přijdou do kontaktu ihned po skončení Keynote. Žádné „One More Thing“, tedy nečekané novinky, jsme se ale tentokrát nedočkali.

Apple Watch Series 10

Jako první došlo na Apple Watch. V jejich případě jsme se dočkali pouze standardní verze Apple Watch Series 10. Místo Apple Watch Ultra 3 společnost jen barevně inovovala loňský model, který dostal černý titan. Na odlehčené Apple Watch SE 3. generace nedošlo vůbec.

Desátá generace hodinek Applu doznala decentní změny vzhledu. S výškou 9,7 mm jde o dosud nejtenčí Apple Watch. Jejich displej je o 40 procent jasnější a nabízí lepší pozorovací úhly. Standardní verze je hliníková, přibyla ale ještě titanová. První má jen Ion-X sklo displeje, druhá už má safírové. Apple zapracoval i na nabíjení, kdy za 30 minut dobijete 80 procent kapacity baterie, výdrž se ale nijak neprodloužila.

Hlavní softwarovou novinkou je detekce spánkové apnoe, která se podívá i do Evropy. Hodinky jsou také celkově odolnější, vydrží tlak šesti metrů vodního sloupce.

Apple Watch Series 10: specifikace Velikost pouzdra: 42 a 46 mm

Rozlišení displeje: 374 × 446 a 416 × 496 pixelů

Jas displeje: Až 2 000 nitů, minimální jas 1 nit

Použitý čip: SiP S10 s 64bitovým dvoujádrovým procesorem

Voděodolnost: 50 m, hloubkoměr do 6 m

Výdrž baterie: Až 18 hodin, až 36 hodin v režimu nízké spotřeby

Materiál: Hliník, titan Barevné varianty: Klavírně černá, růžově zlatá, stříbrná, břidlicově šedá, zlatý titan, přírodní titan

Cena: od 11 490 Kč (Apple Watch Series 9 začínaly na stejné částce)

iPhone 16 a iPhone 16 Plus

U nové řady telefonů iPhone se hodně spekulací nakonec potvrdilo. Základní modely dostaly tlačítko Akce, všechny nové telefony pak nové tlačítko Camera Control. To je senzorické a s jeho pomocí můžete fotit i nahrávat videa jeho prostým stisknutím. Zároveň umožňuje výběr režimů a další nastavení fotografických hodnot.

Celkově je ale novinek u iPhonů 16 a 16 Plus méně, což je ostatně trend Applu posledních let, nicméně i tak dostaly alespoň nový čip. Má dvě výkonná a čtyři úsporná jádra a měl by být o 30 procent rychlejší než čip v iPhonu 15. GPU je dokonce o 40 procent rychlejší než v iPhonu 15 Pro. Modely iPhonů 16 Pro dostaly ještě lepší čip A18 Pro. Zvětšily se jim totiž displeje, čímž Apple ještě více odlišuje základní a profesionální portfolio.

Novinku ale od loňské generace poznáte na první pohled. Fotomodul má totiž své fotoaparáty opět pod sebou, čímž se Apple vrací do éry iPhonů 11. Novinky díky tomu mohou nahrávat prostorové video pro Apple Vision Pro. Fotoaparáty nezměnily rozlišení, zlepšila se ale clona a ultraširokoúhlý fotoaparát nově umí makro.

iPhone 16 a iPhone 16 Plus: specifikace Velikost displeje: 6,1 a 6,7 palců

Rozlišení displeje: 2556 × 1179 a 2796 × 1290 při 460 pixelech na palec

Jas displeje: Maximální 1 000 nitů, špičkový jas venku 2 000 nitů, minimální jas 1 nit

Použitý čip: A18, nové 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry

Kapacita paměti: 128, 256, 512 GB

Odolnost proti polití, vodě a prachu: IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů)

Fotoaparáty: hlavní 48 MPx, clona ƒ/1,6; ultraširokoúhlý 12 MPx s 2× přiblížením, clona ƒ/2,2; 12 MPx přední fotoaparát, clona ƒ/1,9

Video: 4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps

Výdrž baterie: až 22/27 hodin přehrávání videa, až 80/100 hodin přehrávání zvuku

Konektor: USB-C podporující USB 2

Materiál: Hliník

Barevné varianty: Černá, bílá, růžová, modrozelená, ultramarínová

Cena: od 23 990 Kč

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max

Displej u menšího modelu poskočil z 6,1 na 6,3 palce, u většího z 6,7 na 6,9 palců. I když se Apple hodně snažil zmenšit rámečky, zařízení jsou větší i těžší. Nejvíce je to znát na výšce, model iPhonu 16 Pro Max je oproti předchůdci o 3 mm vyšší. Tloušťka zůstala zachována (8,25 mm).

Čip A18 Pro má být o 15 procent rychlejší než předchozí A 17 Pro a o pětinu úspornější, což je vidět i na výdrži baterie, která tím mile poskočila. GPU je pak dvakrát tak rychlé oproti tomu v iPhonu 15 Pro Max. Ultraširokoúhlý fotoaparát má nyní 48MPx. Apple přišel i s novými algoritmy, které se snaží dělat výsledné fotografie ještě realističtější, zároveň upravil své filtry a fotografické styly. Zajímavou novinkou je také nahrávání videa ve zpomaleném filmařském režimu (ve 120 FPS).

Tlačítko Akce samozřejmě zůstává, a i zde je přítomno nové tlačítko pojmenované jako Camera Control. Hodně se zapracovalo také na mikrofonech. Ty jsou čtyři a studiové kvality. Prostor byl i pro prezentaci umělé inteligence Apple Intelligence, jenže na tu si musíme zatím nechat zajít chuť.

iPhone 16 pro a iPhone 16 Pro Max: specifikace Velikost displeje: 6,3 a 6,9 palců

Rozlišení displeje: 2622 × 1206 a 2868 × 1320 při 460 pixelech na palec

Jas displeje: Maximální 1 000 nitů, špičkový jas venku 2 000 nitů, miminální jas 1 nit

Použitý čip: A18 Pro, nové 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry

Kapacita: 128 GB (jen 15 Pro), 256 GB, 512 GB, 1 TB

Odolnost proti polití, vodě a prachu: IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů)

Fotoaparáty: hlavní 48 MPx, clona ƒ/1,78; ultraširokoúhlý 48 MPx, clona ƒ/2,2; teleobjektiv 12 MPx, clona clona ƒ/2,8, 5× zoom, 12MPx přední fotoaparát, clona ƒ/1,9

Video: 4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps

Výdrž baterie: až 27/33 hodin přehrávání videa, až 85/105 hodin přehrávání zvuku

Konektor: USB-C podporující USB 3 (až 10 Gb/s)

Materiál: Titan

Barevné varianty: černá, bílá, přírodní, pouštní

Cena: Od 29 990 Kč

AirPods 4

Dočkali jsme se také nových zcela bezdrátových sluchátek Applu. AirPods 4 mají mírně nový tvar, aby lépe seděly v uších, a dostaly čip H2 z AirPodů Pro, který vylepšuje jejich výkon a umožňuje třeba personalizovaný zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy. Nabízejí i detekci konverzací. Pořád to jsou ale pecky, nicméně nově ve dvou variantách.

Ta základní postrádá aktivní potlačení hluku a režim propustnosti. Oba modely ale mají pouzdro, které je integrováno do sítě Najít, takže umí i přehrávat zvuk skrze přítomný reproduktor. Konektor je nově USB-C, pouzdro jde nabíjet i bezdrátově. Udávaná výdrž je 30 hodin, 5 hodin zvládnou hrát sluchátka na jedno jejich nabití (4 hodiny při zapnutém ANC). Cena je 3 690 Kč respektive 4 990 Kč.

AirPods Max

Apple inovoval ještě další svá sluchátka. Téměř po čtyřech letech došlo na Hi-Fi AirPody Max. Bohužel ale dostaly jen nové barvy (modrá, fialová, temně inkoustová, hvězdně bílá, oranžová), USB-C namísto Lightningu a prostorové audio. Cena zůstala stejná, tedy 14 490 Kč.

AirPods Pro

Ani zde se nejedná o novou generaci, ale o představení nových funkcí. AirPody Pro jsou totiž nově certifikované jako zdravotnické zařízení, kdy umožňují měření sluchu. Funkce Hearing Protection také umožňuje šetřit sluch redukcí pasivního šumu. Nové funkce dostanou sluchátka formou aktualizace, jejich cena zůstává na částce 6 790 Kč.