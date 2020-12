Novým šéfredaktorem deníku E15 a webu E15.cz bude Nikita Poljakov | E15.cz

Nikita Poljakov vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově, poté se věnoval studiu politických věd na University College London a následně mezinárodní ekonomice na The London School of Economics and Political Science.

Od roku 2010 působil ve vydavatelství Economia, kde pracoval jako londýnský korespondent. V roce 2016 se stal vedoucím ekonomického oddělení v Hospodářských novinách, od března 2017 pak byl zástupcem šéfredaktora deníku, tuto pozici zastával do konce roku 2019. V posledním roce pracoval na strategii digitalizace Hospodářských novin.

„Za každou výraznou mediální značkou je výrazný šéfredaktor. Tereza Zavadilová bude takto s E15 již vždy spojena. A přejeme si, aby se podobně zásadně zapsal v další etapě vývoje E15 profesionalitou i tvůrčí osobností Nikita Poljakov,“ řekla ke změně na postu šéfredaktora E15 předsedkyně představenstva vydavatelství Czech News Center Libuše Šmuclerová.

„Těším se na nové působení v Czech News Center. Věřím, že E15 má obrovský potenciál, a pokusím se udělat maximum pro to, abych tento potenciál využil k dalšímu rozvoji deníku a webu,“ uvedl ke své nové pozici Poljakov.

„Mediální dům Czech News Center je inspirativní prostředí, děkuji za možnost v něm několik let působit. V deníku E15 najde nový šéfredaktor skvělý, dlouhodobě stabilizovaný a loajální tým kolegů, kteří mají chuť titul dále posouvat,“ podotkla Zavadilová.