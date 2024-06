Jan Hovora je v byznysu známý coby spoluzakladatel superúspěšného herního studia Bohemia Interactive. Nyní, ve své nové kariéře, trefil další bonus: Speciální software pro rozšířenou realitu už začali využívat příslušníci izraelské armády při plánování bojových operací. Firma QuaternAR, kterou spoluzaložil, přišla na to, jak přidat rozšířenou realitu do již existujících aplikací, aniž by je vývojáři museli složitě přepisovat. Brána pro vstup rozšířené reality do běžného života se tím otevřela.