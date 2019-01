Piskáček opouští mediální dům Economia, nahradí ho Kleknerová | E15.cz

Ředitel redakcí Economie Vladimír Piskáček (39 let) opustí po více než pěti letech svou funkci. Odchází po vzájemné dohodě na konci ledna, od 1. února se novou ředitelkou redakcí stane novinářka Zuzana Kleknerová, dosavadní zástupkyně ředitele. Informaci oznámilo vydavatelství Economia.

Podle mluvčího Economie Jakuba Kašpara změna souvisí se změnami organizační struktury, kterými vydavatelství prochází. Podle údajů v Obchodním rejstříku je Piskáček také členem představenstva Economie.

Zuzana Kleknerová pracuje v Economii od roku 2001. Poslední dva roky působila jako zástupkyně ředitele redakcí a výkonná šéfka newsroomu, předtím byla zástupkyní šéfredaktora a vedoucí zahraničního zpravodajství Aktuálně.cz. Vystudovala politologii a historii v Hamburku a Praze. Se svým týmem získala v roce 2014 Novinářskou cenu za inovativní online žurnalistiku za speciál Válka o Ukrajinu očima reportérů. „V Economii máme skvělé novináře, kteří jsou zvyklí pracovat svobodně a nezávisle. Mým hlavním úkolem je zajistit, aby tomu tak bylo i nadále,“ uvedla ke své nové roli.

„S novou ředitelkou redakcí budeme pokračovat v nastaveném směřování našich titulů a produktů i ve všech započatých plánech. Nadále jdeme cestou profesionální žurnalistiky i zpracování, exkluzivních zpráv, fundovaných analýz a správné kombinace digitálních a tradičních médií. Očekává to od nás nejen vlastník, pro kterého jsme klíčovou investicí, ale především i naši čtenáři a obchodní partneři,“ uvedla k nástupu Kleknerové předsedkyně představenstva Economie Zuzana Řezníčková.

„Musím vás informovat, že jsem se ke konci měsíce rozhodl rezignovat a po téměř pěti letech spolupráce s řadou z vás z Economie odejít,“ citoval Deník N Piskáčkovo sdělení redakci. „Odchází se mi opravdu těžko, ale myslím si, že v této situaci je to nejlepší možné řešení,“ dodal. Piskáček svůj odchod potvrdil serveru MediaGuru. O tom, kam budou směřovat jeho další profesní kroky, není v tuto chvíli rozhodnut.

Piskáček začínal ve zpravodajské agentuře ČIA, odkud přešel do týdeníku Euro a později do deníku Hospodářské noviny. V roce 2007 byl spoluautorem projektu deníku E15, v němž tři roky působil jako zástupce šéfredaktora. Před příchodem do Economie vedl jako zástupce šéfredaktora ekonomickou sekci Lidových novin. Je absolventem Vyšší odborné školy publicistiky, ekonomickou žurnalistiku vyučuje na pražské Vysoké škole ekonomické.

Vydavatelství Economia v roce 2017 vykázalo konsolidovaný zisk 1,8 milionu korun po předchozí ztrátě téměř 20 milionů. Tržby stouply o čtyři procenta na 878,6 milionu korun. Vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a několik odborných titulů. Zároveň provozuje weby Aktuálně.cz, iHNed.cz, Atlas.cz nebo Volný.cz. Jediným akcionářem společnosti je finančník Zdeněk Bakala.