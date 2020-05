Při nákupu tonerů vybírejte originál od HP – správná volba vůči přírodě, vašemu zdraví i bezpečí | E15.cz

Důvodů, proč vždy sázet na originální spotřební materiál, se však nabízí hned několik. Ty hlavní z nich se skrývají pod zkratkou EKO (ekologie, kvalita, obezřetnost).

Ekologie

Výběr toneru má velký vliv na životní prostředí. V případě používání originálních tonerů máte jistotu, že se stanete součástí cirkulární ekonomiky. Nabízíme velmi kvalitní tonery, které jsou vyrobeny z recyklovaných plastů. HP prostřednictvím programu HP Planet Partners denně zužitkuje 1 milion plastových lahví ze skládek. Součástí celého procesu je samozřejmě snadné a bezplatné vracení vyčerpaných kazet.

Recyklační box HP Planet Partners.Autor: HP Inc Czech Republic

Ochrana životního prostředí však nespočívá jen v recyklaci. Svá úskalí totiž může mít i manipulace s neoriginálními tiskovými kazetami. Kromě zašpinění rovněž hrozí únik tonerového prášku, čímž především v uzavřených kancelářích může vznikat problém, vedoucí až k možným zdravotním potížím.

Věděli jste, že 100 % originálních tonerových kazet HP obsahuje recyklovaný materiál? Takovou jistotu u neoriginálních náplní nemáte, může tedy docházet k plýtvání plastem.

Kvalita

Asi nikoho nepřekvapí, že neoriginální toner do tiskárny nenabídne tak kvalitní tisk, jako v případě užití výrobcem doporučeného materiálu. Je to dáno především tím, že při tisku je toner na papír nanášen při určitých teplotách. Zatímco složení originálního toneru přesně odpovídá potřebám tiskárny, u neoriginálního spotřebního materiálu to tak nebývá – a z toho plynou potíže. Výsledkem je zašpinění nejen papíru, ale i samotné tiskárny a její možné poškození.

Věděli jste, že se toner při tisku na papír zapéká při teplotách pohybujících se okolo 200 stupňů Celsia? Složení neoriginálních náplní nemusí být vždy v souladu s nastavením tiskárny, což může snižovat kvalitu tisku.

Složení levných napodobenin tonerových kazet nemusí být v souladu s nastavením tiskárny, což může snižovat kvalitu tisku.Autor: HP Inc Czech Republic

Obezřetnost

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, i tiskárny mohou pro firmy a ostatní uživatele představovat bezpečnostní riziko. Kvůli tomu, že jsou tiskárny zapojeny do firemního ekosystému, mohou být v případě kybernetického útoku nebezpečím i pro ostatní podniková zařízení. Lídrem v oblasti zabezpečení tiskáren je společnost HP Inc. Každý toner HP nese unikátní čip, jenž zásadně přispívá k ochraně celého zařízení. Kromě toho, že výroba čipu probíhá v zabezpečených provozech, je upraven tak, aby nedošlo k nežádoucí úpravě, která by mohla vést např. k úniku dat z tiskárny. Takovou ochranu většina neoriginálních tonerů nenabízí a uživatelé se kvůli tomu vystavují riziku kybernetického útoku.

Věděli jste, že 48 % IT odborníků podceňuje zabezpečení tiskáren? I tiskárny jsou však připojeny k internetu a mohou se stát terčem útoku zvenčí.