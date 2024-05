To, co pro Apple znamená WWDC, znamená pro Google jeho vývojářská konference I/O. Úvodní Keynote představuje především softwarové novinky společnosti, Google je totiž pořád přece jen softwarová společnost. I tak ale se zde ale obvykle dočkáme alespoň nějakých náhledů na telefony, tablety a hodinky společnosti – ne tak letos.

Když Apple rezignoval na živé události, Google se k nim po době koronavirové zase vrátil. Interakce s diváky je prostě to, co událostem Applu po roce 2020 jednoznačně chybí. Keynote, která trvala hodinu a 52 minut, tradičně začala úvodním videem, které tentokrát sumarizovalo úsilí společnosti v oblasti AI za uplynulý rok.

Je zde éra AI

Jako první se na pódiu ukázal CEO společnosti Alphabet Sundar Pichai, který pak pravidelně přicházel a odcházel. Neuváděl ale jednotlivé řečníky jako Tim Cook. Stála na něm značná tíha toho, že mnoho novinek prezentoval sám. Začal hned s AI a tím, jak pomáhá lidem ve všech odvětvích. Ostatně celá událost byla o AI.

První na řadu přišlo Gemini 1.5 Pro, které Google rovnou uvolnil všem vývojářům po celém světě. Je zde ale také Gemini 1.5 Flash, které zajišťuje rychlejší reakce na malé úkoly a zkracuje tak čekací dobu v prostředí chatbota Googlu.

Gemini jako takové je provázáno napříč ekosystémem aplikací Google a tím jej můžou používat na dvě miliardy lidí. Je prostě všude a je středobodem všeho, ať už v jakékoli podobě. Jednou z prvních představených funkcí bylo Ask Photos, kdy v aplikaci Google Fotky požádáte třeba o svou SPZ automobilu, a pokud je na nějaké fotografii, dostanete opověď.

Gemini 1.5 Pro je nově k dispozici i v Gmailu a třeba Dokumentech a jejich bočním panelu Workspace, přichází i na NotebookLM s Přehledy zvuku. To jsou generované zvukové diskuze dvou lidí jako v podcastu, jen to nejsou lidi, ale AI. Tohle může být pro mnohé tvůrce spása, stejně jako zkáza. Trpíte vadou řeči? I tak můžete mít svůj podcast.

Cíl Googlu je zjevný: dělat AI užitečnou pro každého. Dlouhodobým cílem ale je budovat AI kognitivní schopnosti na úrovni lidí. Dokládá to třeba Project Astra, což je raný prototyp AI asistenta, který pojede i v chytrých brýlích, uvažuje v reálném čase a okamžitě reaguje. Veo zase generuje videa, která rozumí vizuální sémantice a přirozenému jazyku – poradí si s příkazy jako jsou časosběry nebo letecké záběry. S AI Googlu tedy rozhodně nemusíte být jen audio tvůrci (MusicFX zase generuje hudbu).

Ještě je zde minimálně Gemini Advanced, které nyní dokáže zpracovat více velkých dokumentů, celkem až 1 500 stran nebo vám shrne na stovku e-mailů. Těch přídomků má Gemini nicméně tolik, že AI nepolíbený divák a uživatel produktů společnosti se v tom snadno ztratí. Nejlepší na tom nicméně je, že je to jedno. Stačí vám vlastně vědět, že AI označuje symbol/ikona hvězdiček, a od toho se odpíchnete vždy a všude (i u Samsungu a jeho Galaxy AI). Tedy pokud nám do toho nehodí vidle Apple na jeho WWDC a to už 10. června. Moc bychom se nedivili, kdyby přišel s něčím diametrálně odlišným, jen aby se odlišil.