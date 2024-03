Proč a jak si předepsat digitální minimalismus?

Pandemie koronaviru byla pro naše mozky těžkou zkouškou. Izolovaní ve svých obydlích jsme zůstali napospas zářícím obrazovkám. Naplno a bez větší plejády alternativ se řada z nás ponořila do služeb, které byly navržené tak, aby nás pohltily a udržely ve světě lajků a nekonečného přísunu nových příspěvků co nejdéle. Od lockdownů uplynulo několik let a pro řadu z nás začal jiný boj – dostat svůj digitální život zase pod kontrolu.