Proč se dostalo IT pod palbu? Odpoví experti na konferenci CIO Agenda | E15.cz

Setkání IT ředitelů CIO Agenda 2020 letos proběhne 5. 11. 2020 v Konferenčním centru City v Praze. Vzhledem k událostem posledních měsíců se program letošního ročníku ještě silněji zaměřuje na téma bezpečnosti, a to hned z několika úhlů pohledu.

Důležitost IT oddělení a jejich připravenost ukázaly události posledních měsíců

Firmy byly nuceny téměř během jednoho dne přestěhovat své systémy a aplikace z kanceláří do domácího prostředí a zvládnout s tím související rizika. IT oddělení se ocitla v nepřátelské palbě hackerů, ale současně i v palbě spřátelené (ze strany kolegů - uživatelů). „Tlak, kterému musela IT oddělení čelit, byl obrovský. Je třeba mít připravené systémy a aplikace, uživatele i management na kritické situace, a zároveň uhlídat náklady,“ říká Michaela Dvořáková ze společnosti Blue Events, která pořádá již pátý ročník konference CIO Agenda. Letos poprvé tato akce proběhne jak osobně, tak online v přímém přenosu.

To, co není bezpečně navrženo, nelze bezpečně provozovat

Kybernetická bezpečnost ale není jen plnění zákonných povinností, o tom vás přesvědčí Vladimíra Rohela z NAKITu. Jak vyvíjet software a nevyhazovat přitom peníze z okna? Tomu se bude věnovat Radek Petr ze společnosti MoroSystems, který účastníky seznámí s výsledkem průzkumu mezi zadavateli vývoje softwaru. Poradí také, jak správně vybrat dodavatele externího vývoje a jak s nimi lépe spolupracovat.

Jaký je rozdíl, mezi penetračními testy a Bug Bounty programy?

To objasní odborník na efektivní testování Jindřich Šlisík, který působí jako security manager společnosti Productboard. Zaměří se na praktické příklady Bug Bounty programů a na to, jak správně chyby firmám nahlásit. Na prevenci se zaměří i Martin Diviš ze společnosti Cisco Systems. „Aplikace jsou dnes to, co stále častěji rozhoduje o úspěchu a neúspěchu podnikatelských záměrů. Zhmotňují se v nich obchodní strategie, znalosti trhu a klientely, finanční toky, dodavatelské poměry, jsou výkladní skříní pro koncové uživatele – bez nich IT prakticky nedává smysl,“ říká Diviš. Doporučí, jak celé prostředí optimalizovat z hlediska nákladů a požadovaných provozních parametrů a jak hluboká analýza aplikací za provozu může odhalit případné anomálie.

Průšvih je to jediné, co nás poučí

Jak IT velké potravinářské společnosti ovlivnila krize spojená s koronavirem? O „disaster recovery v praxi“ promluví Ondřej Vízner, šéf IT z Orkla Foods CZ. Etický hacker Jan Marek se bude věnovat smysluplnému zabezpečení koncových stanic a tomu, jak nepropadnout falešnému pocitu bezpečí. WiFi technologie a jejich uplatnění v podnikových sítích prošly významným vývojem. Z kdysi příležitostného způsobu připojení se stal často hlavní způsob přístup do firemního komunikačního prostředí. Současná generace WiFi6 přináší mnoho inovací, které znovu potvrzují klíčovou roli této technologie v podnikových sítích. Nicméně nároky na jejich architekturu se neustále zvyšují. O tom bude hovořit Petr Pavlů, ředitel technické podpory prodeje CISCO. IT je dnes i pod palbou dokazování, což potvrzuje soudní znalec v oblasti IT a kybernetické kriminality Radek Beneš.

Když si hacker, právník, bezpečák a soudní znalec sednou k jednomu stolu

Ne takhle nezačíná vtip, ale šance porozumět problematicky kybernetické bezpečnosti z všech úhlů. CO chcete chránit? PROČ to chcete chránit a CO vám hrozí, když to dělat nebudete? Abyste tuto skládanku doplnili o JAK se chránit, musíte vědět, před čím se chránit. Tomu se bude věnovat závěrečná panelová diskuze, kterou moderuje Michal Horáček, Cloud Solution Specialist z Microsoftu.

Pořádáme bezpečné konference

Jak už bývá na konferencích pořádaných Blue Events zvykem, kromě přednášek a diskuzí se návštěvníci mohou těšit na přátelskou atmosféru, výborný catering a velký prostor pro osobní networking. Dbáme na to, abychom zajistili příjemně a bezpečné prostředí pro setkávání. Při organizaci konferencí se řídíme NOCOVID pravidly vydanými Českou eventovou asociací. Proto volíme konferenční sály s velkou kapacitou, kde účastníkům poskytneme dostatečný osobní prostor. Pro každého máme k dispozici lahvičku dezinfekci na ruce i náhradní roušku. Také catering dbá na maximální bezpečnost a dodržování hygienických doporučení, jídlo si lidé mohou pohodlně sníst i na svých místech v sále.

Všem, kdo se nemohou konference účastnit osobně, nabízíme unikátní přístup k online přenosu z akce ve Full HD rozlišení, který bude dostupný ještě měsíc po jejím skončení. Nabídka zahrnuje také přístup ke konferenčním příspěvkům po akci a možnost pokládat dotazy řečníkům on-line v reálném čase.

Základní údaje o konferenci CIO Agenda 2020

Konferenci CIO Agenda 2020 připravuje společnost Blue Events.

Akce se koná díky podpoře společností ALEF, MORO Systems, Kofola, Vinselekt Michlovský a AV Media.

Kdy: 17. 9. 2020

Kde: KC City, Praha

Kontakt: Michaela Dvořáková, Blue Events

michaela.dvorakova@blueevents.eu