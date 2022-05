Knihobot, Swappie, Vinted. Webový prodej z druhé ruky je zlatý důl | E15.cz

Prodat něco na internetu může být poměrně náročné. Za poslední roky kvůli tomu vyrostlo několik zajímavých startupů, které místo zákazníků nesou břímě nabídky a prodeje. Našly díru na trhu, a proto rostou o stovky procent ročně. K vlně udržitelnosti se proto přidávají i zavedené značky, které ovšem zatím spíše paběrkují.

První litevský startup s hodnotou přes miliardu dolarů, nejrychleji rostoucí firma v Evropě a český antikvariát, jemuž stoupají tržby o stovky procent ročně. To jsou ve zkratce startupy Vinted, Swappie a Knihobot, které vsadily na prodej použitého zboží. Jen každý z trochu jiného úhlu.

Vinted je klasické tržiště, kde každý může nabídnout oblečení, pro něž už nemá ve skříni místo. Aplikace skutečně zůstává jen zprostředkovatelem, dokud uživatel sám oblečení neprodá, bude mu doma překážet. Za zprostředkování prodeje si Vinted vezme svůj procentuální podíl z prodeje.

Knihobot naopak vyzvedne veškeré knihy, uskladní je, nafotí a následně prodá novému majiteli.

Startup Swappie, který se zaměřuje na prodej iPhonů, funguje podobně jako Knihobot s tou výjimkou, že zařízení od zákazníka nejprve odkoupí a pak je repasuje.

Cest, jak se vrhnout do vod takzvané re-commerce, je zjevně vícero, ale podle finančních výsledků zmíněných startupů se v tomto segmentu skrývá značný potenciál. Ještě v roce 2017 zaznamenalo Swappie tržby 507 tisíc eur, zatímco v roce 2020 to už bylo 97 milionů eur. Z finského startupu to podle listu Financial Times dělá nejrychleji rostoucí evropskou firmu. Knihobot měl po roce fungování v roce 2020 tržby 18 milionů korun, loni to bylo 76 milionů a letos cílí na 300 milionů korun.

Trendu prodeje z druhé ruky si všimly i zavedené značky. Švédský oděvní gigant H&M investoval v roce 2015 do startupu SellSpy, německé Zalando zase spustilo kategorii Pre-Owned a nábytkářská IKEA rozjela Circular Hub, kde prodává použitý nábytek.

Segmentu re-commerce navíc může pomoci zhoršující se ekonomická situace, kdy lidé budou více vyhledávat nízké ceny. „Je to trh s miliardovým potenciálem, z něhož se tu zatím proměňuje jen malá část. Když spojíme ekologickou motivaci s ekonomickou, je jasné, že re-commerce poroste nejen v Česku, ale i v celé Evropě,“ věří Michaela Gregorová, která má v investiční společnosti Miton na starosti právě startup Knihobot, v němž Miton drží 45 procent.

V době ekonomické nestability tak zřejmě segment re-commerce zažije boom. Spousta segmentů zatím zůstává nepokrytá, což ovšem zřejmě bude jen otázka času. A možná další re-commerce jednorožec vznikne právě v Česku, které dlouhodobě platí za e-shopové království.

Výběr z internetu 🌍

Muskova sága. Proč se nejbohatší člověk na světě, který se už zapsal do historie, snaží ovládnout sociální síť? Novinář Ranjan Roy detailně rozpracoval jednu z teorií a přišel s názorem, že Twitter je pro byznys Elona Muska naprosto klíčová platforma. Díky ní podle Roye dokázal během relativně krátké doby nashromáždit své jmění v hodnotě 212 miliard dolarů a zároveň 40miliardovým nákupem diverzifikuje své portfolio. Prostřednictvím Twitteru zároveň ovlivňuje trhy a soupeří s regulátory. Pravý důvod se zřejmě jen tak nedozvíme, tato teorie ovšem rozhodně stojí za pozornost.

Miliardy a biliony. Velké technologické firmy, jako jsou Amazon, Alphabet, Apple, Meta či Microsoft, každoročně rostou o desítky procent a společně generují tržby ve výši 1,4 bilionu dolarů. Server Visual Capitalist proto přehledně rozebral, jaká je struktura příjmů jednotlivých firem. Čtyři z pěti mají tržby poměrně rozmanité, a proto Meta, která generuje 97,5 procenta svých tržeb z reklamního byznysu, z výčtu vyčnívá.

Zlatý věk startupů. Podle reportu společnosti STRV i po počátku války na Ukrajině proudilo do startupů po celém světě rekordní množství peněz. Celkově od investorů za březen získaly 45,75 miliardy dolarů, ve stejném měsíci v loňském roce to bylo 22,57 miliardy, což znamená nárůst o 141 procent.

Nadějné firmy zažívají boom například v Indii, kde místní firmy vybraly 2,46 miliardy dolarů, což znamená meziroční 925procentní nárůst. To ovšem neznamená, že se prostředí zhoršující se ekonomiky do startupového světa nepromítne. Jen to zřejmě déle potrvá.

Další týden, další skandál Facebooku. V posledních letech se rozjela intenzivní debata o tom, co vlastně sociální sítě, a zejména Facebook, dělají s daty, která jim uživatelé svěřují. Odpověď? Ani Facebook to neví do detailu, alespoň o tom pojednává uniklý dokument, který se podařilo získat serveru Vice. Je známo, že pracovní kultura Facebooku tkví ve volném přístupu zaměstnanců k co nejvíce nástrojům a prostředkům, které jsou třeba k výkonu práce. Jinak řečeno, Facebook vypustil džina z lahve a neví si rady s tím, jak ho dostat zpět.