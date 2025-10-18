Recenze iPhone Air: Nejtenčí iPhone všech dob budete milovat, není ale pro každého
Mezi novinkami z letošní Apple Keynote jasně vyniká iPhone Air. Nemá sice číslovku, má ale supertenké tělo, které s sebou nese jen pár kompromisů. A ty mu dokážete odpustit.
V řadě telefonů iPhone můžeme napočítat několik větších milníků. Prvním logicky byl ten úplně první, který Apple představil v roce 2007. Dalším zásadním krokem byl iPhone X k 10. výročí vzniku telefonu v roce 2017 a první iPhone s přídomkem Pro, tedy iPhone 11 Pro, který Apple představil v roce 2019. A teď je tady iPhone Air, který nenese číselné označení jen proto, aby u něj o to více vyniklo jeho pojmenování odkazující na tenkost a lehkost.
Design iPhonu Air
Když se díváte na fotky, tiskové materiály i videa, jednoduše to nepocítíte. Když ale iPhone Air držíte v ruce, víte, že v ní máte něco exkluzivního. Ne nutně nejvybavenějšího, ale skutečně elegantního a stylového. Je přitom jedno, jestli je to jen v obchodě, nebo i po 14 dnech používání, jako v mém případě. Z přední strany je to pořád iPhone, i když s mírně jinou velikostí displeje, než na kterou jsme zvyklí, ze zadní strany je to pak nejvíce iPhone řady Pro, kterému ale chybí dva objektivy fotoaparátu, LiDAR skener a má poněkud protáhlý modul.
Zařízení je ale geniálně vyvážené, takže modul při běžném používání nijak nepřekáží, i když se kvůli němu přístroj na rovné ploše patřičně kolébá. I přes jeho tenkost můžete klidně zkusit telefon v ruce ohnout. Díky titanovému šasi se vám to nepovede – nebo alespoň mně se to nepovedlo.
Ze strany je to ale něco, co dokáže vyrazit dech. Těch 5,64 mm tloušťky si totiž člověk těžko představí, když je nevidí na vlastní oči a nedotkne se jich vlastními prsty. Pokud však pomineme onu tloušťku, telefon nejvíce připomíná poslední iPhony 15 Pro a 16 Pro, které také měly titanový rám a celoskleněná záda. Je to tedy přetrvávající filozofie Applu, která se ale vyvíjí. Základní model iPhone 17 zůstal věrný svým předchůdcům, z modelů 17 Pro a 17 Pro Max se staly ryze pracovní nástroje, a to třeba i kvůli křiklavé oranžové barvě, a právě iPhone Air má zastoupit eleganci a styl.
Jak jinak si i vysvětlit to příslušenství, které je mu šité na míru: speciální štíhlá powerbanka, kryt, který je vlastně jen rámečkem, a třeba crossbody popruh, se kterým nemusíte telefon skrývat v kapse či kabelce, ale můžete ho dávat na obdiv všem ostatním. Transparentní iPhone Air Case se sice snaží být co nejtenčí, ale tu hlavní přednost, tedy štíhlost telefonu, jasně degraduje. Hodí se především do náročnějších situací, na zahradu a třeba na turistiku, kde na tu eleganci tak nedáte. Oproti rámečku, který Apple nazývá Bumper, nemá ale prostupy k uchycení popruhu.
Ten se však Applu skutečně povedl. Má jednoduché nastavení délky a díky přítomným magnetům k sobě ideálně přilne, takže se nestane, že za něj omylem zachytíte, nebo že by někde odstával. K srdci mi ale nepřirostl. Jeho použití si nedokážu dlouhodobě představit – nejen v tom, že nechci telefon nosit mimo kapsu, ale i v tom, že nechci nic nosit přes rameno nebo kolem krku. U žen to ale může být úplně jinak. Bumper pak telefon kryje sice jen po obvodu, jde ale o poměrně decentní ochranu, která nijak neničí celkový vzhled telefonu.
- iPhone Air – rozměry a hmotnost: výška 156,2 mm, šířka 74,7 mm, tloušťka 5,64 mm; hmotnost 165 g
- iPhone 17 Pro Max – rozměry a hmotnost: výška 163,4 mm, šířka 78 mm, tloušťka 8,75 mm; hmotnost 231 g
- iPhone 17 Pro – rozměry a hmotnost: výška 150,0 mm, šířka 71,9 mm, tloušťka 8,75 mm; hmotnost 204 g
- iPhone 17 – rozměry a hmotnost: výška 149,6 mm, šířka 71,5 mm, tloušťka 7,95 mm; hmotnost 177 g
Displej iPhonu Air
Apple se tu vrátil k velikosti, kterou už nepoužívá od iPhonu 11 Pro, tedy k 6,5″. Není to však nutně špatně. Velikost je ještě únosná pro ovládání jednou rukou, zároveň není nijak malá na to, aby vás omezovala v rozhledu. Apple musel hodně přemýšlet nad tím, jak vyvážit právě velikost displeje vzhledem k jeho nárokům na baterii a celkové velikosti zařízení.
Parametry jde o špičku, které prakticky není co vytknout. Vyjma velikosti je displej totožný s těmi, které společnost použila v modelech Pro, má jen o něco níže posunutý Dynamic Island, protože potřebovala někam vměstnat selfie kameru a přidružené senzory pro Face ID. Ostatně veškerá hlavní technologie iPhonu Air je situována do jeho modulu na zádech. Pod ním je pak především baterie s vysokou energetickou hustotou.
Posunutý Dynamic Island může více zaclánět u videí a ve hrách, v prostředí si toho milimetru navíc od horního okraje pravděpodobně nevšimnete. Protože na telefonu koukám jen na hudební videoklipy a krátké seriály, jako nějaké omezení to nevidím. Snadno si na to zvyknete i ve hrách, zejména pokud jste na novinku přešli ze staršího iPhonu. Uživatelé Androidu zvyklí na pouhý průstřel budou mít problém větší.
I tady je přítomná, jako v celé řadě iPhonů 17, antireflexní vrstva, která má odrážet odlesky světla. Není to tak, že byste na displeji žádné neviděli. Pořád tu jsou, ale v o poznání menší míře – to především při orientaci telefonu na šířku. Sklo displeje je Ceramic Shield 2, které má 3× větší odolnost proti poškrábání. Za dobu mého testování telefon nenese jedinou vlásečnici. Faktem ale je, že po kapsách nenosím mince ani klíče, které by na něm mohly nějaké stopy zanechat.
- iPhone Air specifikace displeje: 6,5″ OLED Super Retina XDR displej s technologií ProMotion a adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz, rozlišení 2736 × 1260 při 460 pixelech na palec, špičkový jas (venku) 3 000 nitů
Výkon iPhonu Air
Oproti nejvybavenějším iPhonům 17 Pro mu chybí jedno grafické jádro, oproti iPhonu 17 má ale čip A19 Pro, který nese právě onen profesionální přídomek, i když se o nijak profesionální telefon v zásadě nejedná. Apple mu ale tento čip dal proto, aby byl efektivnější a aby zpracovával úlohy o něco rychleji, a tím kladl menší nároky na menší baterii. I když zvládne i ty nejnáročnější hry, jde tu především o celkovou rychlost, včetně generativní AI. Zároveň se firmě nehodilo v tomto ohledu šetřit, když má jít o něco exkluzivního.
Apple Intelligence je v Česku hodně omezená a upřímně lze říci, že v dnešní době ten potenciál výkonu nevyužijete – vyjma zmíněných her. Jiné to ale bude za pár let, kdy bude telefon pořád svižný a pořád bude zvládat vše, co od něj budete potřebovat.
Zhuštění komponent do modulu, kterému Apple říká plošina, pak způsobuje, že právě v tomto místě telefon ve vysoké zátěži silně hřeje. Vtip je v tom, že protože jej držíte níže, pocítíte to jen málokdy. Titanové šasi nevede teplo tak dobře jako hliník a zádové sklo také není dobrý vodič tepla. Něco jako evaporační komora z iPhonů 17 Pro tu samozřejmě není, protože tu pro ni jednoduše není místo. Topily ale i starší iPhony, topí i veškerá konkurence. Výkon prostě generuje teplo, což je prostá fyzika, a pasivní chlazení zázraky ještě neumí. Není to nic tragického a nic, co by mé používání telefonu jakkoli omezovalo. Beru to jako kompromis vycházející ze štíhlé konstrukce, na který rád přistoupím.
K tomu je tu ještě nový N1 čip, tedy síťový čip, který podporuje připojení Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread a který je efektivnější a nabízí také vyšší spolehlivost. Když Apple v únoru představil iPhone 16e, představil s ním i vlastní modem C1. Tady je jeho vylepšená verze v podobě modemu C1X, který má být ještě úspornější, a tím má klást menší nároky na baterii.
- Čip A19 Pro: 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry, 5jádrové GPU s Neural Acceleratory, 16jádrový Neural Engine, hardwarově akcelerované sledování paprsků
Baterie iPhonu Air
Vnitřní řešení iPhonu Air vytváří výrazně více místa pro samotnou baterii, která má podle webu GSMarena kapacitu 3149 mAh (iPhone 17 má kapacitu 3692 mAh, iPhone 15 Pro 3274 mAh). Pravda je taková, že mému používání dokázal telefon sekundovat celý den, aniž bych potřeboval nějakou energii navíc. V rámci testování byl přitom v silném zápřahu, efektivita obsažených komponent se tak skutečně promítá do výdrže přístroje. Máte-li ty nejvyšší nároky, nebude iPhone Air pro vás; pokud jste ale „běžný“ uživatel, nemusíte mít o výdrž starost.
Apple s telefonem představil i MagSafe powerbanku, která dokonce obsahuje totožnou baterii, jaká je v telefonu, jen je zabalena do úhledného bílého těla. Kombinovaný systém zde prodlužuje výdrž baterie tím, že vybírá nejvhodnější dobu k dobíjení telefonu – pokud ji tedy na něm máte po celý den, což nemusí být úplně žádoucí. Cena baterie je navíc poměrně vysokých 2 690 Kč a není kompatibilní s jinými iPhony (pokud jde o bezdrátové nabíjení).
iPhone Air podporuje rychlonabíjení, takže se za 30 minut dobije na 50 procent kapacity baterie, pokud k tomu použijete alespoň 20W adaptér nebo 30W v kombinaci s MagSafe nabíječkou. Ve skutečnosti to jde rychleji, protože Apple tyto hodnoty uvádí, pokud je telefon úplně vybitý.
- Přehrávání videa: až 27 hodin, s MagSafe baterií až 40 hodin
- Streamování videa: až 22 hodin, s MagSafe baterií až 35 hodin
- Nabití: až na 50 % za 30 minut 20W adaptérem nebo silnějším
Fotoaparáty iPhonu Air
Modul fotoaparátu je rozměrný především kvůli technologiím, ne pouze kvůli samotnému fotoaparátu. Ten je tu totiž jen jeden, i když díky svému vysokému rozlišení poskytuje až 2× hybridní přiblížení. I tak jsou jeho výsledky velice kvalitní a klidně si nezadají s těmi u iPhonu 17 Pro Max. Je tu dostatek detailů, přirozené barvy, na 1× přiblížení nezklame ani ve zhoršených světelných podmínkách. Na Portrét můžete fotit i zvířata a objekty (což třeba iPhone 16e neumí), LiDAR tedy nepotřebujete.
To, že tu chybí ultraširokoúhlý objektiv (a tedy i režim makro), který fotí na 0,5× přiblížení, bych bez váhání odpustil. Vyloženě mi tu ale chybí teleobjektiv, i kdyby byl jen 3×, který Apple používal ještě u iPhonu 15 Pro. Je to z toho důvodu, že se tu bavíme o telefonu za 30 tisíc korun, který by si trochu více té variability jistě zasloužil. 28 a 35mm ohniska, která poskytují 1,1 a 1,4× přiblížení, totiž pravděpodobně nijak více nevyužijete. Digitální zoom je 10×, a také se mu raději vyhnete. Apple nicméně teleobjektiv nedává ani do základních iPhonů. Pozitivní alespoň je, že nemusíte řešit, kterým objektivem scénu vyfotíte, když nemáte moc na výběr.
Absence druhého objektivu také znamená, že nejde pořizovat prostorový záznam pro Apple Vision Pro, což asi vadí málokomu. Není tu ale ani filmařský režim pro nahrávání videí s definovatelnou hloubkou ostrosti. Stejně jako ve všech iPhonech 17 tu je alespoň novinka v podobě duálního záznamu, který nahrává video zadní i přední kamerou současně. Je to ale typický gimmick. Android telefony ho umí už roky a i na iPhonech předchozích generací je tato funkce dostupná skrze aplikace třetích stran.
Až na zmíněný filmařský režim má ale přední kamera totožné vlastnosti s těmi, které jsou přítomné v celé řadě nových iPhonů. Umí centrování záběru a nemusíte se u ní starat, jestli telefon držíte na výšku nebo na šířku, protože automaticky přepíná formát podle situace a počtu osob před kamerou. Automatika jde ale vypnout, i když funguje spolehlivě a jednoduše baví. Právě selfie kamera je něco, co bude androidí konkurence hojně kopírovat – a to oprávněně. Apple s ní totiž ukázal jasnou inovaci.
- 48MPx hlavní Fusion fotoaparát: 26mm ohnisko; clona ƒ/1,6; velikost snímače 1/1,56“; velikost pixelů 1,0 µm; optická stabilizace s posuvem senzoru
- 18MPx přední Center Stage kamera: 20mm ohnisko; clona ƒ/1,9
Koupit iPhone Air?
iPhone Air nemá slot na fyzickou SIM, nabízí ale možnost mít dvě aktivní eSIM. Zřízení eSIM ani její převod není v dnešní době problém. Stačí přejít do nastavení mobilních dat, vybrat přidání eSIM a postupovat podle pokynů – buď přenosem z blízkého iPhonu, nebo naskenováním QR kódu, který jste obdrželi od operátora, pokud přecházíte z fyzické karty. eSIM je nevyhnutelná budoucnost a dříve či později na tento trend přejdou všechny iPhony, stejně jako ostatní výrobci. S iPhonem Air už ale můžete v této budoucnosti žít nyní.
iPhone Air má kompromisy prakticky jen v oblasti fotoaparátu, který ale může drtivé většině uživatelů vyhovovat, a ve výdrži, která může většině uživatelů postačovat. Výkonem, displejem a ostatními možnostmi i použitými technologiemi se drží aktuální špičky.
Cena iPhone Air startuje na částce 29 990 Kč. iPhone 17 však začíná už na 22 990 Kč. Sice menší, ale jinak nekompromisní iPhone 17 Pro je pak jen o tři tisíce dražší, iPhone 17 Pro Max o pět tisíc Kč. Právě proto to bude mít iPhone Air mezi zákazníky těžké. Spoléhá totiž především na to, že je zaujme svým designem.
- 256 GB: 29 990 Kč
- 512 GB: 35 990 Kč
- 1 TB: 41 990 Kč