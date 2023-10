iPhone 15 Pro Max recenze: Více výkonu, více fotoaparátů, více možností | e15.cz

Každý rok máme nové iPhony a každý rok v nich Apple ukazuje to nejlepší z mobilních technologií. Letos tomu nebylo jinak a zejména iPhone 15 Pro Max je tím nejvybavenějším, co kdy společnost v oblasti smartphonů vydala. Stojí ale za investici 36 tisíc korun?

Řada iPhonů 15 čítá klasické čtyři modely. Tady jsme se žádného překvapení nedočkali, a to ani v jejich označení. iPhone 15 je tím základním modelem, jeho výbavu pak jen kopíruje větší iPhone 15 Plus, který samozřejmě nabízí větší rozhled pro vaše oči díky většímu displeji a o něco delší výdrž baterie, protože ve větším těle pojme její vyšší kapacitu.

Pak jsou zde dva profesionální iPhony 15 Pro. Oproti předchozím generacím je zde ale mezi oběma více rozdílů, než jsou jen ty rozměrové. Větší tělo poskytlo Applu možnost osadit model iPhonu 15 Pro Max pokročilejším teleobjektivem. Má to ale své pro a proti.

Svěží vizuál, prémiový materiál

Mnohé telefony jsou mezi svými jednotlivými generacemi hodně zaměnitelné. Některé společnosti pak jednotný design používají napříč celým portfoliem. Pokud se podíváme na největší konkurenci Applu, tedy světového lídra na poli prodejů smartphonů Samsung, rozdíly mezi jeho posledními dvěma vlajkami na první pohled neuvidíte. Galaxy S22 Ultra poznáte od novějšího Galaxy S23 Ultra jen při přímém srovnání.

iPhone 15 Pro Max Autor: Adam Kos

Tímto ostatně trpěly i iPhony, které jste mohli identifikovat prakticky jen podle barev, velikosti výstupu modulu fotoaparátů a v případě loňské generace i Dynamic Islandu, který u modelů iPhonů 14 Pro nahradil výřez. Letos novinku poznáte. Po designové stránce ji totiž odlišuje hned několik prvků. Prvním je matný titan se zaoblenými hranami namísto leštěné oceli, druhým je USB-C namísto konektoru Lightning a třetím akční tlačítko namísto přepínače hlasitosti.

Titan je prémiový a drahý materiál, ze kterého se dělají i vesmírné rakety (čímž se ostatně Apple také chlubí). Na našem trhu jsme to ale s ohledem na cenu naštěstí nepocítili. Odolnost je zde pak sporná. Napříč internetem už najdete různé testy odolnosti, ze kterých novinka nevychází zrovna nejlépe. Poráží ji i předchozí ocelové generace nebo dokonce již zmíněný hliníkový Galaxy S23 Ultra. Hlavní benefit titanu na iPhonu 15 Pro Max tak je především ten, že je díky němu zařízení lehké – tedy s ohledem na velikost a váhu předchůdce.

Těch devatenáct gramů rozdílu prostě pocítíte. I když se to zdá být zanedbatelné, při neustálém používání zařízení tomu tak opravdu není. Telefon je ostatně celkově menší, i když displej zůstal stejný, a to ten 6,7“, který společnost označuje jako Super Retina XDR. Na něm se ostatně nezměnilo nic, tedy skutečně vůbec nic. Je naprosto stejný, jako byl ten v iPhonu 14 Pro Max, stejný je i jas (venku až 2 000 nitů) a Dynamic Island.

Zaoblené hrany pomáhají k lepšímu úchopu, kdy i to málo oceníte, a to zejména při delší manipulaci se zařízením. Buďte si jisti, že i zde po vás zůstane množství otisků prstů, protože matný rám telefonu na ně působí jako magnet. Paradoxně to ale nevypadá tak nevzhledně, jako na ocelovém rámu předchozích generací. Námi testovaná černě titanová sice nepatří mezi ty nejvýraznější a nejzajímavější barvy, nudná ale rozhodně není. Mimochodem, voděodolnost zde zůstala totožná. Apple udává, že nové iPhony vydrží stejně jako ty předchozí: 30 minut v šestimetrové hloubce. Jedná se o specifikaci IP68 podle normy IEC 60529.

USB-C jako jednotný světový standard

Nedozvíme se, jestli bychom se USB-C v nových modelech iPhonů dočkali i tak, nebo jestli za to může EU, každopádně Apple, pro mnohé konečně, přijal tento standard i v profesionálních modelech svých smartphonů. Jako všechno to má dvě strany mince. Předně jde iPhone nabít jakýmkoli USB-C kabelem, což se hodí, pokud je v domácnosti máte a pokud jimi disponuje vaše okolí. V budoucnu pak už Lightning nebude nikdo řešit, takže bude jeden standard prostě všude. Podle EU to je i pro zelenější planetu.

U základní řady jde jen o specifikaci 2, u Pro modelů o USB 3 s až 10 Gb/s. Díky tomu, pokud jste skutečnými profesionály, můžete nahrávat ProRes video klidně i přímo na externí disk. To negativní zde samozřejmě je, že jsou vám k ničemu všechny kabely a doplňky s Lightningem, tedy třeba i drátová sluchátka. Pokud nepoužíváte nějaké TWS, tedy ta zcela bezdrátová, musíte mít ta s USB-C konektorem, 3,5mm jack konektor už Apple samozřejmě dlouhá léta ve svých iPhonech nenabízí. Apple s přechodem na USB-C u iPhonů ostatně vydal i klasické EarPody s tímto standardem, kdy si za ně účtuje 590 korun.

3, 2, 1 akce!

Od první iPhonu, který se také označuje jako iPhone 2G, jsme zde měli pro smartphony Applu ikonický přepínač hlasitosti, ten nedělal nic jiného, než že opravdu jen přepínal hlasitost. Jenže mnozí ti, kteří už mají na svém zápěstí Apple Watch nebo jiné chytré řešení, dávají přednost diskrétnímu upozorňování vibracemi spíše jím než hlasitému řinčení telefonu.

Přepínač tak s postupem času ztratil význam, a Apple jej alespoň u letošních Pro modelů nahradil tlačítkem, které v základu dělá vlastně to samé, ale pokud chcete, můžete mu dát úplně jinou funkcionalitu. Po čase testování si ale člověk říká, proč to přišlo až nyní. K tomu ještě jedno varování: Pokud si máte možnost novinku jen vyzkoušet, vyvarujte se používání tlačítka. Je to skutečně návykové. Když pak telefon vrátíte, budete ještě hodně dlouho na přepínač mačkat a divit se, že nic nedělá.

Tlačítko akce u iPhone 15 Pro Max Autor: Adam Kos

I když jsme to viděli již před skutečně mnoha lety u Androidu, kdy měly minimálně telefony Samsungu také speciální tlačítko s možností uživatelského nastavení, Apple tuto myšlenku vlastně jen přenesl do svého světa. A povedlo se mu to. Tlačítko může aktivovat a deaktivovat tichý režim, vybraný režim soustředění, režim fotoaparátu, svítilnu, lupu, pořídí hlasový záznam, nabídne zkratku nebo možnosti zpřístupnění. Pokud si to přejete, nemusí také dělat vůbec nic. Reaguje na sekundové podržení, stisknutí ani dvojí stisknutí nevyvolá žádnou akci.

Právě skrze Zkratky pak máte přístup prakticky k čemukoli – přehrávání hudby, nové poznámce, oblíbenému kontaktu atd. Už toho využívají také vývojáři, kdy můžete třeba ve fotografické aplikaci Halide tlačítkem přepínat mezi nastavením ostření, hodnotou ISO atd. Je tak spíše jen otázkou času, než nám chytré hlavy ukážou jeho plný potenciál.

Přehřívající se čip A17 Pro

Jsou kolem toho četné kontroverze, ve finále to ale není tak horké, jak to může vypadat. Apple vybavil svou novinku prvním 3nm čipem, který pojmenoval jako A17 Pro. Je to to nejvýkonnější, co aktuálně v mobilních telefonech najdeme. O tomto faktu není třeba pochybovat, konkurence je ostatně na čipy Applu dlouhodobě krátká. S rukou na srdci lze ale říci, že běžné úkony v dnešní době zcela plnohodnotně obslouží i dva roky starý A15 Bionic, a to bez většího zadýchání.

Zahřívání iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max bylo přisuzováno mnoha faktorům, ať už samotnému čipu, tak špatně odváděnému teplu titanového šasi nebo nevhodnému uspořádání vnitřních komponent. Nakonec se však ukázalo, že za to může spíše systém, tedy iOS 17 a určité aplikace (Instagram, Uber, Asphalt 9). Zde je velice snadná náprava prostou aktualizací. Ta již ostatně vyšla a nese označení iOS 17.0.3. Na námi testovaném kusu však ani před ní k takto palčivému zahřívání nedocházelo, a to ani když jsme hráli čtyřicet minut v kuse Diablo Immortal na plné nastavení efektů a grafiky. Jak si čip poradí s tím, co se od něho očekává?

Když vydal v minulém roce Samsung řadu Galaxy S22 s čipem Exynos 2200, už ta uměla trasování světla v reálném čase, které přináší nový zážitek z hraní her. Od té doby to umí i čipy Qualcommu a nově tedy i čip A17 Pro. Ještě pro toto ale nejsou v App Storu žádné hry, které by nyní výkon čipu patřičně prověřily.

Pokud máte na iPhone 15 Pro Max zálusk, oproti předešlým letům jej nekoupíte v základní 128GB paměťové variantě. Apple ji odstřihl, takže se startuje na 256 GB, dále je k dispozici 512 GB a 1 TB. 128 GB tak nabízejí jen základní modely a iPhone 15 Pro. RAM paměti Apple neudává, přítomna je ale 8GB operační paměť, loni jsme zde měli 6 GB. iPhony nicméně pracují s operační pamětí úplně jinak než zařízení s Androidem, takže se jedná o optimální hodnotu, kdy je cokoli víc vlastně zbytečné.

S ohledem na technologie se hodí ještě zmínit přítomnost Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (loni bylo jen Wi-Fi 6), ultraširokopásmový čip druhé generace, se kterým funguje v síti Najít i hledání osob a podpora sítí Thread. Ty ale využijete až v budoucnu. Ač je čip jakkoli efektivní, výdrž se nám nikam nepohnula. Apple ji udává shodnou s iPhonem 14 Pro Max (29 hodin videa, 25 hodin jeho streamování, 95 hodin přehrávání zvuku). Den plného zápřahu s vámi tedy telefon zvládne. Nechybí podpora rychlého nabíjení, kdy s 20W adaptérem zařízení dotlačíte na 50 procent kapacity za 35 minut. Samozřejmostí je i bezdrátové MagSafe nabíjení kompatibilní se standardem Qi.

5× přiblížení nadchne, ale pozor na něj

Vypadají sice stejně, stejné ale nejsou. Jsou větší, jsou lepší a dohlédnou ještě dál, aniž bychom zde měli periskopický teleobjektiv.

Specifikace fotoaparátů

Hlavní širokoúhlý: 48 MPx, f/1.8, 24 mm, 1/1.28“, velikost pixelu 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS s posuvem snímače druhé generace

Teleobjektiv: 12 MPx, f/2.8, 120 mm, velikost pixelu 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS s posuvem snímače druhé generace, 5× optický zoom

Ultraširokoúhlý: 12 MPx, f/2.2, 13 mm, úhel záběru 120˚, 1/2.55“, velikost pixelu 1.4µm, dual pixel PDAF

Přední kamera: 12x MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6“, PDAF, OIS

LiDAR skener pro určení hloubky

Apple s fotoaparáty kouzlí a díky nim je také dle DXOMark druhým nejlepším fotomobilem na světě (první je Huawei P60 Pro). Je třeba se ale připravit na to, že je zde na druhý pohled mnohé jiné. Předně jde o ohniska. I když zde máme tři fotoaparáty, Apple říká, že je jich sedm (počítá mezi ně i makro). Jde o následující:

0,5× 13 mm ultraširokoúhlý

1× hlavní 24 mm

1× hlavní 28 mm 1× hlavní 35 mm

2× teleobjektiv 48 mm

5× teleobjektiv 120 mm

Ultraširokoúhlý objektiv není pořád žádný zázrak a u složitých scén se stále mažou strany. Hlavní fotoaparát nově nabízí nativní fotografování do 24 MPx a volitelně do 12 MPx. V ideálních podmínkách tedy dostanete z fotografie skutečné maximum, aniž byste museli fotit do formátu RAW. Jakmile ale použijete nějaký specifický režim, fotíte v noci nebo portrét, je fotografie 12MPx, aby měla co nejvyšší kvalitu. Nejlepší je, že se o nic nestaráte, o tu nejlepší kvalitu se stará samo zařízení. Pokud samozřejmě chcete, v RAWu pořád můžete fotit i v plném rozlišení 48 MPx.

Rozsah přiblížení u iPhone 15 Pro Max Autor: Adam Kos

Vyjma standardního 24mm ohniska Apple přidal ještě dvě. I když to Apple nepřiznává, není to optické přiblížení, což platí i při tom dvojnásobném. Vychází to jen z možností snímače, kdy zákonitě dochází k softwarovým přepočtům a dopočtům do plného rozlišení. Takové fotografie jsou sice pořád skutečně líbivé, je u nich ale třeba přece jen počítat se sníženou kvalitou. Pokud dvě dodatečná ohniska nechcete, můžete je vypnout, stejně tak lze nastavit to primární. 35mm vás dokáže dostat na vzdálenost mezi 1× a 2×, což se ale může ve specifických scénách hodit.

Pak je zde 5× teleobjektiv, který nahradil ten 3×, a který má být hlavním tahákem ke koupi modelu 15 Pro Max. Nejedná se ale o periskop, který používá konkurence, nýbrž o tetraprisma. Světlo se zde přes sofistikovaný hranol láme hned 4×. Fotografování s ním baví, výsledky jsou skvělé, jen je třeba počítat s tím, že čím méně světla máte, tím razantněji roste šum. I tak jsou ale noční fotografie překvapivě kvalitní. Když se ale podíváte na mezeru mezi ohnisky, a tedy i samotným přiblížením, je třeba zmínit, že se sice dostanete k objektu blíže, ale je to složitější.

Pětinásobné přiblížení u iPhone 15 Pro Max Autor: Adam Kos

U 2× přiblížení jste příliš daleko, u 3× byste možná byli v ideální vzdálenosti, ale k dispozici máte jen to 5×, takže musíte couvat nebo jít naopak blíž. Není to chyba, není to vada, je to vlastnost, která nemusí každému vyhovovat. Jakmile si ale zvyknete, budete mít tu ideální vzdálenost v oku a už vám to nepřijde. Navíc, pokud si pak vezmete jiný iPhone s 3× přiblížením, bude vám to delší ohnisko chybět, protože už na něho budete navyklí.

Noční fotografie u iPhone 15 Pro Max Autor: Adam Kos

Pak je zde samozřejmě digitální přiblížení. Maximálně se dostanete na 25×. To je vhodné jen pro skutečně specifické účely, protože i když poznáte, co na fotografii je, je pak dále nepoužitelná. Používat digitální přiblížení můžete i mezi 2× přiblížením a tím optickým 5×, nelze to ale doporučit. Vždy je lepší zkusit udělat ten krok blíže nebo dál, protože se vám to vrátí na kvalitě. Vylepšení doznala i noční fotografie, i když má stále své limity. Pokud chcete fotit při nedostupnosti světla, dělejte tak jen u hlavního objektivu.

Noční fotografie u iPhone 15 Pro Max Autor: Adam Kos

Apple také vylepšil práci s portréty. Nově se mohou aktivovat automaticky, aniž byste byly v režimu Portrét. Lépe si rozumí také se zvířaty. Konečně jim můžete i přímo ve Fotkách upravovat místo zaostření. To se hodí zejména u přiblížení, kdy můžete chtít u psa zostřit spíše na čumák než oči, nebo opačně. Jen klepnete, kam potřebujete. Funguje to okamžitě a skvěle. Existovalo to nicméně i do teď, jen jste k tomu museli používat aplikace třetích stran.

Portrét u iPhone 15 Pro Max Autor: Adam Kos

Dosud nejlepší iPhone

Rozhodně je co chválit. Pokud si iPhone 15 Pro Max pořídíte, budete nadšení. Musíte jej ale mít? Jeho cena startuje na 35 990 korunách, což je razantně méně než loni, kdy jste za iPhone 14 Pro Max ve 256GB variantě zaplatili 40 490 korun. Pokud budete přecházet právě z tohoto modelu, novinky zde sice jsou, střízlivě je ale nutno říci, že je pravděpodobně nepotřebujete, protože vaše zařízení je pořád dostatečně moderní, kvalitní i výkonné.

Přechod nejvíce ocení všichni, kteří vlastní iPhone 13 Pro Max a cokoli staršího. Je zde posun ve výkonu čipu, razantně lepší fotoaparáty, a samozřejmě Dynamic Island. K tomu jsme loni dostali i detekci autonehody nebo satelitní SOS volání, kterým disponuje i novinka. Pokud budete na iPhone 15 Pro Max nahlížet jako na klasický telefon, nemůžete být zklamaní. Je zde ale samozřejmě ještě prostor, kam se posouvat.

V oblasti přiblížení jsme mohli chtít to 10×, USB-C mohlo mít podporu pro Thunderbolt/USB 4 (jako iPady Pro), mohla nám poskočit výdrž, zvětšit se displej. To jsou ovšem body, které se očekávají spíše od modelu, který má přijít až příští rok a má nést označení Ultra. Nyní si od Applu prostě nic lepšího pořídit nemůžete. Letošní upgrade se povedl a po opravě mírné kontroverze se zahříváním je iPhone 15 Pro Max skutečně nekompromisní.