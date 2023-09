iPhone 15 Pro Max první dojmy: Překvapí váhou, udiví přiblížením | e15.cz

Nové iPhony 15 aktuálně vstupují do prodeje, kdy je najdete na pultech obchodů a kurýrní služby je dopravují všem, kteří si novinky společnosti předobjednali a stihli to dříve, než se začala prodlužovat jejich dodací lhůta. Ta je nyní v případě modelu iPhonu 15 Pro Max skutečně dlouhá a pohybuje se mezi 25. říjnem až 24. listopadem podle toho, po jaké barvě sáhnete. Úložiště (256, 512 GB či 1 TB) na to vliv nemělo. Tmavé barvy táhly méně a jsou obecně dostupnější, i když i na ně si měsíc počkáte.

Vyplnily se tak zvěsti analytiků, kteří předpovídali modelu 15 Pro Max největší prodejní úspěch. Ani když Apple zvedl výrobní kapacity, termíny tím nezkrátil. Je vidět, že zákazníci chtějí větší displej, teoreticky větší baterii, ale že je společnost pravděpodobně oslovila tím jediným rozdílem, který model 15 Pro Max oproti 15 Pro má – 5× teleobjektivem.

Titan jako nový materiál

I když to na první pohled nemusí vypadat, protože před sebou pořád budete mít placku, která jasně nese design iPhonů už od doby, kdy společnost v roce 2017 představila iPhone X, je zde jasný progres. Ze zaoblených stran přes ty rovné a ostře řezané zde máme něco mezi. iPhony 15 tak sice mají rovné strany, ale zaoblenější jejich hrany. Důvod je jednoduchý – má to napomoci lepšímu držení a skutečně to funguje, protože generace iPhonů 12, 13 a 14 mohly po delším držení opravdu řezat do ruky, a to obzvláště právě u většího modelu.

Když přišel iPhone X s rámečkem z oceli a základní modely od iPhonu XR používaly hliník, tak Apple letos u Pro modelů přešel na titan. Proč? Zdůvodňuje to zejména tím, že titan je ještě odolnější než ocel, což je jistě pravda, jenže je především lehčí. iPhone 14 Pro Max vážil skutečně vysokých 240 g a s přítomným pokročilejším hardwarem hrozilo, že by iPhone 15 Pro Max vážil ještě více a je otázkou, zda by to bylo ještě únosné.

Titan tedy hodně vyřešil. Z 240 g tak máme o poznání příjemnějších 221 g. Nemůže za to ale jen titan. Společnost totiž celkově zmenšila šasi, i když zachovala stejně velký 6,7" displej, který tak má menší rámečky. Na první dobrou ale máte pocit, že držíte něco „horšího“. Tento pocit samozřejmě za chvíli vezme za své, a to díky celkovému zpracování, které je poplatné kvalitě Applu, tedy té nejvyšší. Z obou stran telefonu pak máte sklo, to zadní matné hodně klame tělem, protože je podobnější samotnému rámečku. Vnitřní kostra iPhonu je ze stoprocentně recyklovaného hliníku.

Akční tlačítko pro větší variabilitu

Další zásadní designovou změnou je Akční tlačítko, které nahradilo přepínač hlasitosti, které si s sebou nesly iPhony od první generace. Na základních modelech je stále, Pro modely ale nabízejí nový prvek, který lze využít mnoha kreativními způsoby, pokud tedy nepatříte mezi ty, kteří stále přepínají zařízení do tichého režimu (i když i k tomu tlačítko stále slouží). Je zde i nová položka v Nastavení zařízení, kde si chování tlačítka přesně definujete.

Místo drážky s podlouhlým přepínačem je zde poměrně široké tlačítko reagující na dlouhé podržení a i díky tomu je design ucelenější. I když jsou toto jen první dojmy, zvykl jsem si okamžitě. Na tlačítko jsem si nastavil okamžitou aktivaci fotoaparátu.

Čip bez kompromisů, displej je starý známý

Co naopak zatím nejde úplně posoudit, je výkon. Ten má být bezkonkurenční, a to i na poli Android zařízení. V App Storu také nejsou žádné tituly, které by mohly sílu čipu A17 Pro ukázat naplno. Ostatně i loňský A16 Bionic se zatím příliš nezadýchává, i když při dlouhých herních dýcháncích trochu topí. Sílu novinky ukážou až „tříáčkové“ herní tituly s Ray Tracingem, tedy sledováním světla v reálném čase. Doufejme, že se dočkáme brzy, protože i na Androidu to trvalo přes rok, než nějaký titul přišel.

K displeji není moc co dodat, protože Apple jej oproti tomu v iPhonu 14 Pro Max nikam neposunul. Kouká se na něho tedy stále dobře, prvek Dynamic Island pořád baví. Zajímavá novinka se váže spíše k iOS 17, která se jmenuje Klidový režim a jde o jistý digitální „budík“. Jeho plného potenciálu využijí zejména stále zapnuté displeje, které jsou však dostupné jen v generacích 14 Pro a nyní 15 Pro.

120 mm v hlavní roli

Pokud nepočítáme velikost (s ohledem na displej a baterii), je tím jediným rozdílem mezi iPhonem 15 Pro a 15 Pro Max teleobjektiv. Ten v menším modelu zůstal papírově zachovaný, tedy 12MPx s clonou ƒ/2,8 a 3× optickým přiblížením, jenže iPhone 15 Pro Max obsahuje sice také 12MPx teleobjektiv s totožnou clonou, jen už nabízí 5× přiblížení.

Apple to vyřešil zajímavým systémem čtyřnásobného lomu světla, který z nějakého důvodu nechtěl do menšího modelu dávat. Jestli to vadí, je otázka, protože 3× přiblížení je zlatý standard využitelný všemi a všude, fotit s 5× přiblížením je přece jen trochu specifičtější disciplína, která nemusí být pro každého.

Z vlastního pohledu musím uznat, že to baví na první dobrou. Proč? Protože se dostanete blíž a dohlédnete dál. Místo 3× zoomu tak můžete alespoň využít softwarových hrátek s hlavním 48MPx fotoaparátem, který vám dle Applu poskytne 2× optické přiblížení (nabízí hned tři různá ohniska, aniž by trpěla kvalita výsledku). Na nějaké větší soudy je ale ještě příliš brzy.

Baví i nový portrét, kdy už k němu není nutné aktivovat vyhrazený režim a počítá i se psy a kočkami. Líbí se i práce s portrétovými fotografiemi, kdy si na nich můžete poměrně intuitivně měnit hlavní zaostřený objekt. Dosud jsme k tomu museli využívat aplikací třetích stran.

USB-C v neposlední řadě

Pokud máte celou domácnost ověšenou Lightning kabely, tak vás to spíš naštve, pokud ale používáte množství příslušenství, které úplně nepochází z dílny společnosti Apple, a tedy již nějaké USB-C kabely vlastníte, budete potěšeni. Jeden standard totiž bude konečně vládnout všem a nikdo nebudeme řešit, kdo jaký kabel má a kdo jaký potřebuje. Je jedno, jakou bude mít specifikaci nebo rychlosti, i tak s jedním USB-C nabijete všechno – od telefonů přes tablety, počítače, sluchátka a tak dál.

Odolnost tím navíc nijak netrpí. Nové iPhony jsou pořád voděodolné do šestimetrové hloubky po dobu 30 minut. Na hodnocení samotné výdrže telefonu je však ještě brzy, papírově by však měla být shodná s předešlou generací. Revoluce jako v roce 2007 s představením prvního iPhonu to rozhodně není.

Není to ani zásadní vývojový krok, který přišel v roce 2017 s iPhonem X. Evoluce je to ale líbivá a taková, která dokonce může oslovit i majitele loňských modelů.