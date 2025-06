Sam Altman: AI je připravena nahrazovat juniorní zaměstnance

Pokud zoufale sháníte stážistu, máme pro vás dobrou zprávu: brzy jich může být nadbytek. Jen vám možná nepřinesou kávu, píše zpravodajský server Fortune.

Altman tento týden prohlásil, že takzvaní AI agenti – systémy poháněné umělou inteligencí, které dokážou s dalšími softwarovými nástroji plnit pracovní úkoly – už dnes zvládnou efektivně stejnou práci jako nově najatí zaměstnanci.

„Dnes je AI jako stážista, který dokáže pracovat pár hodin, ale časem bude jako zkušený softwarový inženýr, který zvládne makat několik dní,“ uvedl Altman v panelové diskusi se šéfem Snowflake Sridharem Ramaswamym.

V příštích měsících se budou AI agenti podle Altmana exponenciálně zlepšovat – až do bodu, kdy jejich schopnosti budou srovnatelné s dovednostmi zkušeného softwarového inženýra. Očekává se, že budou schopni pracovat nepřetržitě celé dny bez přestávky.

„Vsadil bych si, že už příští rok uvidíme agenty, kteří nám pomohou objevovat nové poznatky nebo najít řešení složitých obchodních problémů,“ dodal čtyřicetiletý šéf OpenAI.

Ačkoli to pro některé pracovníky může znít ponuře, nemusí to tak být. Úspěch lidských zaměstnanců může záviset na tom, zda se budou řídit radami šéfů technologických firem, jako je Jensen Huang z Nvidie. Ten předpověděl, že kdo si neosvojí práci s umělou inteligenci, může být dalším, kdo dostane výpověď. „O práci vás nepřipraví samotná AI, ale člověk, který ji umí používat,“ řekl minulý měsíc na Globální konferenci Milken Institute.

Generativní AI může zastínit dovednosti pracovníků na nejnižších pozicích – například vyhledávání informací nebo tvorbu prezentací v PowerPointu. Některé členy generace Z už varovné signály dohnaly k tomu, že technologii přijali víc než jiné věkové skupiny. Podle nedávného průzkumu Resume.org považuje zhruba 51 procent příslušníků generace Z generativní AI buď za kolegu, nebo dokonce přítele. U mileniálů je to něco přes 40 procent a u generace X či takzvaných boomerů 35 procent.

Altman zašel ještě dál a uvedl, že mnoho mladých lidí se obrací na AI nejen kvůli vyhledávání informací na internetu. „Je to velké zjednodušení, ale starší lidé používají ChatGPT jako náhradu Googlu. Lidé ve dvaceti či třiceti letech ho možná berou spíše jako životního poradce a studenti na vysoké škole ho používají skoro jako operační systém,“ řekl Altman na akci AI Ascent společnosti Sequoia Capital začátkem tohoto měsíce. „Mladí lidé vlastně nedělají životní rozhodnutí bez toho, že by se nejprve zeptali ChatGPT, co si o tom myslí,“ dodal.

Ne všichni šéfové firem jsou tak optimističtí ohledně budoucnosti a naopak využívají veřejná vystoupení k tomu, aby zdůraznili obavy z blížící se turbulence na pracovním trhu.

Podle generálního ředitele společnosti Anthropic Daria Amodeie může AI během pěti let zlikvidovat polovinu všech juniorních kancelářských pozic. Nezaměstnanost by mohla vystřelit na 10 až 20 procent, řekl serveru Axios. Pro srovnání: nyní činí zhruba 4 procenta. Výzkumníci z jeho firmy k tomu dodali, že následující dekáda bude pro lidi dost složitá, protože kancelářské práce budou automatizovány, uvedli v rozhovoru pro technologického influencera Dwarkeshe Patela.