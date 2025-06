Poté, co v dubnu Donald Trump odložil svůj plán uvalit na obchodní partnery reciproční cla, se burzy vydaly nahoru. Největším technologickým titulům ovšem poskytl vzpruhu i povzbudivý průběh výsledkové sezony, který potvrdil, že „AI bonanza“ stále pokračuje. Pozitivní skutečností je, že v řadě případů již dokážou tuto revoluční technologii monetizovat, a jejich mohutné kapitálové výdaje tak přinášejí ovoce.

Například Microsoftu pomohla AI k úspoře nákladů na vývojáře, a přispěla tak k lepším maržím v klíčovém segmentu cloudu. Společnosti Meta umožňuje umělá inteligence adresnější zaměření reklamy, což v konečném důsledku znamená, že inzerentům může účtovat vyšší ceny. AI podpořila i reklamní byznys Alphabetu. Právě fakt, že umělá inteligence přináší peníze již nyní a není jen nejistým příslibem budoucích zisků, je hudbou pro uši investorů.

Nvidia vygenerovala silná čísla

Optimismus přiživily i kvartální výsledky vítěze AI revoluce, čipové firmy Nvidia. S ohledem na to, že technologické společnosti mohutně investují do AI infrastruktury, vygenerovala Nvidia silná čísla. I výhled do budoucna zůstává slibný, a to navzdory tomu, že ve druhém kvartálu ukousnou z tržeb osm miliard dolarů restrikce prodeje čipů v Číně.

Dění kolem technologických hráčů vyvolává naději, že party na burzách může pokračovat. Nicméně pokud se investoři jednostranně zaměřují na pozitiva a zbytek blahosklonně ignorují, dopouštějí se zásadního omylu. Celá řada hrozeb je stále aktuální.

Minulý týden vydal americký obchodní soud rozhodnutí, že prezident nemůže samovolně uvalovat na obchodní partnery cla. Tato pravomoc leží podle soudu v rukou kongresu. Zdaleka však není na místě bouchat šampaňské. Donald Trump má řadu jiných legislativních možností, jak tarify zavést. Rozhodnutí soudu může paradoxně napětí v zahraničním obchodě vyhrotit. Do určité míry totiž posiluje vyjednávací pozici partnerů USA, kteří pak nemusejí kývnout na požadavky Trumpovy administrativy. To může v konečném výsledku vést k vyšším než očekávaným clům.

V tomto duchu je potřeba připomenout, že si trhy možná až příliš zvykly na to, že Trump vždy „vyměkne“. Donaldu Trumpovi se nálepka, že „štěká, ale nekouše“, pochopitelně nelíbí. S cílem zbavit se jí může zvolit ještě tvrdší postoj, nebo už nebude odkládat platnost cel, aby ukázal, že to myslí vážně. Trhy na takový scénář nejsou připraveny, a proto by jeho naplnění způsobilo značné turbulence.

Ke snížení sazeb vůbec nemusí dojít

Stále restriktivní měnová politika americké centrální banky taktéž limituje prostor pro to, kam mohou akcie posílit. Na začátku roku portfolio manažeři sázeli na to, že se první „cut“ může letos uskutečnit již v březnu. Nyní se očekává, že to bude nejdříve v září. Pokud se ukáže, že cla mají markantní dopady na inflaci, nemusí ke snížení sazeb letos dojít vůbec. S touto variantou trh absolutně nepočítá, takže by investory zabolelo, pokud by nakonec nastala.

Vyjednávání o americkém rozpočtu a navyšování dluhového stropu představují další zdroj potenciálního stresu. Trumpův „velký a krásný“ rozpočet bude financován emisemi dalších dluhopisů. To bude tlačit nahoru jejich výnosy. Situace je obzvláště toxická ve chvíli, kdy současně dochází k ochabování poptávky zahraničních investorů po americkém vládním dluhu. Množí se totiž obavy ohledně toho, že Spojené státy ztrácí svůj status bezpečného přístavu.

Momenty, kdy celý index táhne vzhůru úzká skupinka titulů, často bývají neudržitelné a jsou náchylné na změny tržního sentimentu. Narativ kolem AI je sice mocný, pokud se však opět dočkáme eskalace rizik kolem cel nebo se potvrdí dopad dosavadní nejistoty na makrodata, akcie citelně zkorigují.