Tesla Battery day: Musk slibuje levný elektromobil do tří let | E15.cz

Americká automobilka Tesla uvede na trh elektromobil s cenovkou 25 tisíc dolarů, zhruba půl milionu korun. Potřebovat na to bude tři roky. Oznámil to její šéf Elon Musk na akci Tesla Battery Day.

Hlavním tématem události bylo zveřejnění plánu komplexní přestavby modulární bateriové platformy pro elektromobily. Muskem představená vize sleduje jediný cíl – snížit cenu elektromobilů na úroveň vozů se spalovacím motorem.

Musk přiznal, že byť se elektromobilů každoročně prodává stále více, na silnicích je jich málo především kvůli ceně. Predikce navíc naznačují, že výrobní náklady baterie, které jsou stěžejní pro celkovou cenu elektromobilu, už budou klesat jen pomalu. Musk ale slíbil, že tuto chmurnou prognózu zvrátí.

Tesla se zaměřuje jak na samotné články, tak na výrobu a efektivní uložení baterie v karoserii. Největším želízkem v ohni jsou nové bateriové články, které bude vyrábět samotná Tesla a které mají mít dvakrát větší rozměry než ty současné. Jen tento krok by měl zajistit šestinásobně vyšší výkon baterie a čtrnáctiprocentní úsporu výrobních nákladů.

Kromě toho Tesla postaví továrnu na katody, které nebudou obsahovat drahý kobalt, kov, jehož těžba navíc čelí dlouhodobé kritice. „Články bez kobaltu by byly mnohem ekologičtější a výrobci by navíc nebyli závislí na zemích s autoritářskými režimy, jakou je například Kongo,“ sdělil už dříve expert na baterie Tomáš Kazda z Ústavu elektrotechnologií FEKT VUT.

Celkové snížení výrobních nákladů baterie se po všech dílčích vylepšeních nakonec zastavilo na 56 procentech. Nová technologie však nebude dostupná hned, ale nejdříve za osmnáct měsíců a nejpozději do tří let. Pak by Tesla mohla představit přislíbený vůz za půl milionu korun. V současnosti má nejlevnější model Tesly označení 3 a stojí kolem 1,3 milionu korun.

Akcie na Tesla Battery Day zareagovaly poklesem, a to v reakci na skutečnost, že představené technologie jsou ještě stále daleko od uvedení na trh. O Muskovi je totiž známo, že své harmonogramy nastavuje velmi ambiciózně a často se mu je nedaří splnit. Na takzvaném after market, kde se s cennými papíry obchoduje po uzavření burzy, tak Tesla ztratila 6,9 procenta.

Tesla loni dodala 368 tisíc vozů, což je o 50 procent více než v roce 2018. Letos Musk očekává další nárůst o 30 až 40 procent. Pomoci tomu má zejména nový výrobní závod v Šanghaji, který byl spuštěn loni v říjnu.