Šéfka sociální sítě X končí. Yaccarinová opouští projekt Muskovy „aplikace pro všechno“

Generální ředitelka sociální sítě X Linda Yaccarinová odstupuje z funkce. Informovala o tom na svém profilu na této platformě, aniž by uvedla důvod svého kroku. Síť tehdy známou jako Twitter v roce 2022 koupil miliardář Elon Musk. Yaccarinová nastoupila do jejího čela v roce 2023 poté, co Musk propustil většinu zaměstnanců a uvolnil pravidla pro regulaci obsahu.