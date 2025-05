Šmuclerová, Mrzena nebo Potužník? Uchazeči o post šéfa ČT mají poslední šanci se přihlásit

Přihlášky do výběrového řízení na generálního ředitele České televize již podali předsedkyně dozorčí rady vydavatelství Czech News Center Libuše Šmuclerová, ředitel divize zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena, bývalý generální komisař Expa v Miláně a Dubaji Jiří František Potužník a podle serveru Aktuálně také dlouholetý výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský a bývalý šéf ostravského studia ČT Miroslav Karas. Bývalý moderátor hlavní zpravodajské relace České televize Události Jakub Železný se přihlásí odpoledne.

Uzávěrka přihlášek je dnes v 16:00. Rada ČT, která bude generálního ředitele volit, má zveřejnit seznam uchazečů zřejmě ve čtvrtek. Předseda Karel Novák očekává větší počet uchazečů než při předloňské volbě, kdy dorazilo osm platných přihlášek. Na zasedání 11. června by měli radní z došlých projektů vybrat pět finalistů, kteří o týden později podstoupí ústní obhajobu a následnou volbu. Úspěšný uchazeč musí dostat nejméně deset hlasů. V 18členné radě je nyní 17 radních.

Mrzena chce podle svého vyjádření usilovat o nezávislost, důvěru a stabilitu. „Nabízím schopnost odolávat tlaku zvenčí i zevnitř, televizní cit a nápaditost, zkušenosti ze všech velkých televizí a odhodlání dál tvrdě pracovat, prací bavit sebe, tým v ČT a hlavně diváky,“ dodal.

Zkušenosti z Expo

Potužník plánuje využití jak zkušenosti televizního zpravodaje a dokumentaristy, tak filmového producenta a především manažera z národních účasti na světových výstavách Expo. „Snížil jsem počet zaměstnanců kanceláře o 50 procent, původní pavilony a expozice realizoval za třetinu veřejných peněz, než bylo obvyklé, a přivezl bronzovou a zlatou cenu. Rád bych tedy zmenšil a zrychlil administrativu a posílil kvalitní tvorbu i v ČT,“ uvedl.

Šmuclerová do tehdejší Československé televize nastoupila po absolvování žurnalistiky v roce 1986, z Kavčích hor odešla společně s řadou kolegů v roce 1993 do vznikající Novy. V komerční televizi byla od roku 1999 programovou a výkonnou ředitelkou, Novu opustila se změnou vlastníka na konci roku 2004. Po působení v rodinném byznysu se do médií vrátila v roce 2007.

Karas v ČT dlouhé roky působil na pozici zahraničního zpravodaje v Polsku a Rusku, studio Ostrava vedl v letech 2020 až 2024.

Rada vypsala tendr poté, co odvolala na začátku května z funkce Jana Součka pro porušení zákona o ČT. Souček před dvěma lety porazil nejdéle sloužícího generálního ředitele Petra Dvořáka.