Ceny olivového oleje letí do nebes. Izraelský startup v Praze zaměstná stovky lidí. Hewlett-Packard jede naplno

Olivy byly po tisíciletí základní potravinou v celém Středomoří, protože olivovníkům se daří v suchém podnebí. V současné době však pěstitelé oliv ve Španělsku, Itálii a v Řecku – největších producentech na světě – bojují s vysycháním hájů. Řecko je v tomto ohledu nejvýraznějším ukazatelem: Jako nejmenší a nejchudší ze tří zemí se zaměřuje na dodávky vysoce kvalitního extra panenského oleje a ročně vyváží olej v hodnotě více než jedné miliardy dolarů.

Libor Váka je prototypem selfmade podnikatele a zároveň realitního investora. Začal před třinácti lety malým bytem v Kadani a dnes do jeho portfolia patří 130 až 160 bytů. Už to by vydalo na zajímavý příběh, povyšuje ho ale ještě jedna Vákova vlastnost. Svoji strategii netají, rozhodl se o ni podělit a vychovat novou generaci realitních investorů. V investičně konzervativním Česku se tak brzy stal personou, na niž je upřena pozornost tisícovek lidí lačných po napodobení jeho úspěchu.

Izrael je domovem jedněch z nejúspěšnějších a největších firem v kybernetické bezpečnosti. Jedna z těch velmi ambiciózních loni otevřela vývoj v též Praze. Tento týden nabrala novou investici přesahující sedm miliard korun. Tyto prostředky použije i na expanzi pražských kanceláří, kde chce výhledově zaměstnávat stovky odborníků. Jelikož Izraelci zaměstnancům dávají opce na akcie a chystají vstup na burzu, mohou v Česku z lidí udělat milionáře.

VIDEO: Kofola roste, daň z cukru na nápoje není fér a politikům nejde o zdraví lidu, varují otec a syn Samarasové v pořadu FLOW

Nástup takzvané generativní umělé inteligence (AI) typu OpenAI, Llama, Dall-E, Gemini a řady dalších spustil obrovské investice do hardwarové infrastruktury, která umožňuje tyto AI trénovat a provozovat. Jedním z hlavních vítězů se stal dominantní dodavatel AI čipů Nvidia, nyní jedna z nejhodnotnějších firem na Zemi.

Necelých deset milionů korun se dá na pražském realitním trhu utratit třeba za lepší byt tři plus jedna s výhledem do zeleně. Za tutéž sumu se dá ale pořídit i portfolio deseti bytů v oblíbených přímořských lokalitách vzdálených jen několik minut od moře. Stačí vyjet za hranice a mít alespoň kapku odvahy.