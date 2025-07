Kdo jezdí do Chorvatska pravidelně, určitě to ví a neřekneme mu nic nového. Kdo se tam však chystá letos poprvé po dlouhé době, může ho to nepříjemně překvapit – a stát pár stovek. O čem je řeč? O triku, jak si někteří pumpaři na dovolenkáři vyhledávaném chorvatském pobřeží přilepšují.

Narazili jsme na něj při cestě BYDem Seal U DM-i, kterou jste možná sledovali na našich sociálních sítích, do resortu Zaton ve stejnojmenné vesnici. Pro tankování jsme si vybrali benzinku značky INA – chorvatská verze MOLky – hned pod sjezdem č. 17 „Zadar centar“ z dálnice A1, vedoucí od Záhřebu na jih ke Splitu a Dubrovniku. Byla při cestě a Waze hlásilo cenu 95okt. benzinu 1,42 eur, tedy nějakých 35,22 Kč.

Na to, že to byla benzinka hned u sjezdu z dálnice a že v těchto dnech je palivo skoro všude v Evropě dražší než v Česku, to byla dobrá cena. Totem pumpy říkal to stejné, takže jsme spokojeně zajeli k prvnímu volnému stojanu, vrazili do hrdla nádrže jedinou zelenou pistoli s čísly 95 a E10 a prostě tankovali.

Chorvatsko má jinak rozdělené stojany

Jenže když byla nádrž skoro plná, všimli jsme si, že na displeji stojanu svítí 1,76 eura za litr, tedy 43,66 Kč. To je pořádný rozdíl. Jak to? Vždyť tam je jen jedna devadesátpětka.

Pohled na ostatní stojany odhalil důvod. Zatímco u nás jsme zvyklí, že na všech stojanech je k mání standardní palivo a to prémiové naopak na všech být nemusí, tady u téhle pumpy to bylo naopak a drahé prémiové palivo bylo všude, zatímco obyčejné jen u jednoho stojanu. Proč? Kvůli marži, která je na prémiovém palivu vyšší, samozřejmě.

Na litru je rozdíl pro peněženku řidiče 8,44 Kč, na 53 natankovaných litrů to je nějakých 447 korun. Není to částka, ze které by se většinovému cestovateli zhroutil svět, ale na zemi to člověk ležet nenajde.

Jasně, můžeme si za to sami svou nepozorností. Není to podvod; na totemu jsou uvedeny ceny běžného 95okt. benzinu i toho prémiového, stejně tak na pistoli i stojanu bylo jasně napsáno, co tankujeme. Jde jen o to, že to byla jediná pistole s 95okt. benzinem na tom stojanu. Stejně jako na třech dalších; neprémiový benzin byl jen na jednom stojanu.

Ale abychom snížili počet lidí, který udělá stejnou chybu – je to tahle konkrétní pumpa. A dost možná nebude jediná, jejíž provozovatel se podobnou kulišárnou bude chtít obohatit na úkor řidičů unavených dlouhou cestou. Obezřetnost tak je na místě na všech trasách, které využívají dovolenkáři pro cesty k chorvatskému moři.