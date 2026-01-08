Je libo k iPhonu i dluhopis? Dvorní vyslanec Applu v Česku lanaří investory, na úroku skrblí
- Skupina Smarty podnikatele Petra Syrůčka nabírá peníze k financování provozu a rozšiřování sítě prodejen.
- Pilotní emise z roku 2024 s úrokem 8,6 procenta rychle zmizela, aktuální emise s nižším výnosem v době silné konkurence velkých firem ztěžuje boj o investory.
- Analytici považují aktuální úrok dluhopisů vzhledem k jejich charakteru za ne zcela dostatečný.
Americký Apple odjakživa tak trochu přehlíží Česko. Ani v roce 2026 v zemi neexistuje oficiální Apple Store a v první linii byznysu s nakousnutým jablkem tak stojí jen takzvaní prémioví partneři firmy se štemplem z Cupertina. Jednou z tuzemského triumvirátu firem stojících nejblíž kalifornské technologické hvězdě je společnost Smarty byznysmena Petra Syrůčka. Ta se prostřednictvím brandu iWant snaží ve svých kamenných prodejnách naplnit představy Applu o tom, jak jeho hardware prodávat.
Smarty přitom do své byznysové story angažoval drobné investory. Po prvních bondech za desítky milionů korun se zaprášilo a nyní si jde Syrůčkova firma pro další peníze. Na trhu ale podle expertů přituhuje a souboj o investory se zostřuje. Po penězích českých domácností totiž natahuje ruce stále více velkých hráčů a předkládají investorům až nečekaně dobré nabídky.
Bude se úspěch opakovat?
Píše se září 2024 a iWant chystá svou dluhopisovou premiéru. Investorům to nezní špatně. Rychle rostoucí byznys servírovaný na tácech s logem Apple a úrokem na dvojnásobku nejlepšího spořicího účtu na trhu. Pětadvacetimilionová várka pilotních bondů s úrokem 8,6 procenta tehdy mizela tempem zrovna představených iPhonů 16 a první dluhopisová sonda Smarty tak měl solidní feedback. Firma to tedy v následujícím roce zkusila ve velkém.
A totiž spuštěním velkého programu se stropem nedaleko od půl miliardy korun. Smarty k němu získal souhlas České národní banky loni v létě. Tehdy schválený prospekt přitom dovoluje prodat firmě investorům bondy až za 470 milionů korun. Právě emise z tohoto programu nyní bojují o přízeň investorů. Úrok je skromnější, protože trh se změnil. Od loňska se ale zároveň domácí dluhopisový trh nasytil emitenty z řad tuzemských byznysových titánů, kteří nejsou skoupí na procenta.
