Předplatné

Je libo k iPhonu i dluhopis? Dvorní vyslanec Applu v Česku lanaří investory, na úroku skrblí

Firmy ze skupiny Smarty zahrnující i značku iWant jdou na trh pro peníze

Firmy ze skupiny Smarty zahrnující i značku iWant jdou na trh pro peníze Zdroj: Facebook iWant

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
Diskuze (1)
  • Skupina Smarty podnikatele Petra Syrůčka nabírá peníze k financování provozu a rozšiřování sítě prodejen.
  • Pilotní emise z roku 2024 s úrokem 8,6 procenta rychle zmizela, aktuální emise s nižším výnosem v době silné konkurence velkých firem ztěžuje boj o investory.
  • Analytici považují aktuální úrok dluhopisů vzhledem k jejich charakteru za ne zcela dostatečný.

Americký Apple odjakživa tak trochu přehlíží Česko. Ani v roce 2026 v zemi neexistuje oficiální Apple Store a v první linii byznysu s nakousnutým jablkem tak stojí jen takzvaní prémioví partneři firmy se štemplem z Cupertina. Jednou z tuzemského triumvirátu firem stojících nejblíž kalifornské technologické hvězdě je společnost Smarty byznysmena Petra Syrůčka. Ta se prostřednictvím brandu iWant snaží ve svých kamenných prodejnách naplnit představy Applu o tom, jak jeho hardware prodávat. 

Smarty přitom do své byznysové story angažoval drobné investory. Po prvních bondech za desítky milionů korun se zaprášilo a nyní si jde Syrůčkova firma pro další peníze. Na trhu ale podle expertů přituhuje a souboj o investory se zostřuje. Po penězích českých domácností totiž natahuje ruce stále více velkých hráčů a předkládají investorům až nečekaně dobré nabídky. 

Bude se úspěch opakovat?

Píše se září 2024 a iWant chystá svou dluhopisovou premiéru. Investorům to nezní špatně. Rychle rostoucí byznys servírovaný na tácech s logem Apple a úrokem na dvojnásobku nejlepšího spořicího účtu na trhu. Pětadvacetimilionová várka pilotních bondů s úrokem 8,6 procenta tehdy mizela tempem zrovna představených iPhonů 16 a první dluhopisová sonda Smarty tak měl solidní feedback. Firma to tedy v následujícím roce zkusila ve velkém. 

A totiž spuštěním velkého programu se stropem nedaleko od půl miliardy korun. Smarty k němu získal souhlas České národní banky loni v létě. Tehdy schválený prospekt přitom dovoluje prodat firmě investorům bondy až za 470 milionů korun. Právě emise z tohoto programu nyní bojují o přízeň investorů. Úrok je skromnější, protože trh se změnil. Od loňska se ale zároveň domácí dluhopisový trh nasytil emitenty z řad tuzemských byznysových titánů, kteří nejsou skoupí na procenta.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů